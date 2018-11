Lucruri pe care le poți face ca să intri în atmosfera sărbătorilor

Când treci de o anumită vârstă, sărbătorile de iarnă parcă nu mai sunt la fel, dar iată ce poți face ca să intri în atmosfera festivă, scrie feminis.ro.

Relaxează-te și învață să te bucuri ca un copil de toate minunățiile pe care le oferă iarna, nu mai aștepta și intră în atmosfera sărbătorilor de pe acum, urmând sfaturile de mai jos.



1. Mergi la patinoar



Nu trebuie neapărat să fii profesionistă ca să intri pe un patinoar, pentru că această activitate este una pe cât de bună ca exercițiu fizic, pe atât de amuzantă. Fie că ai mai fost înainte și reușești să te ții pe patine sau cazi imediat ce pui piciorul pe gheață, patinoarul este locul unde poți râde cu prietenii tăi și ocazia perfectă să simți spiritul sărbătorilor la un vin fiert.



2. Maratonul filmelor de Crăciun



The Grinch, Elf, Home Alone câte și mai câte. Un maraton al filmelor de Crăciun este exact ceea ce-ți trebuie în această perioadă, așa că fă-ți o cană mare de ciocolată caldă și fă-te comodă pe canapea, sub o pătură pufoasă.



3. Târguri de Crăciun



În ziua de astăzi mai toate orașele organizează cel puțin câte un târg de Crăciun. Desigur, unele sunt mai mari și mai diversificate, dar toate sunt pline de oameni dornici de a cumpăra câte ceva, toate au vin fiert și castane coapte, iar o seară petrecută la plimbare în târg este tot ce-ți trebuie ca să intri în spiritul sărbătorilor.



4. Fă turtă dulce în casă



Poți cumpăra oricând turtă dulce de la magazin, dar cu o serie de colinde în fundal și toate ingredientele pe masă, o poți face chiar în căldura casei tale.



5. Cumpărături de Crăciun



Unii oameni sunt atât de organizați încât fac toate cumpărăturile de Crăciun în timpul perioadei de reduceri, dar alții le lasă pe ultima clipă, când ajung să dea din colț în colț. Indiferent în ce categorie te încadrezi, dacă-ți dedici o întreagă după amiază cumpărăturilor de sărbători, cu siguranță vei intra în starea potrivită. Nu uita să cumperi hârtie cu model specific acestei perioade și câteva panglici colorate, ca să ai în ce împacheta cadourile celor dragi.



6. Cântă colinde



Poate părea demodat, dar la multe evenimente de iarnă încă se cântă colinde, deoarece este un mod extraordinar de a strânge mai mulți oameni în același loc și a sărbători împreună această perioadă minunată.



7. Întinde luminițele de Crăciun



Există câteva lucruri specifice perioadei premergătoare Crăciunului, printre care se numără luminițele, vinul fiert, castanele, artificiile și hainele groase, călduroase. Înconjoară-te de toate acestea dacă simți nevoia de pacea și liniștea aduse de sărbători.