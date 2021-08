Lucruri inedite descoperite la Târgul meşterilor populari la Călărași

Îmbrăcat în straie naţionale, cel mai tânăr vânzător la iarmaroc îi ademenea pe oameni cu delicii din mure. Sebastian Rău, în vârstă de 12 ani, ne-a spus că a venit de la Sipoteni pentru a vinde produsele naturale pe care le pregăteşte împreună cu buneii."Am venit astăzi la Călăraşi cu suc de mure, gem de mure şi lichior. Noi avem suc natural, şi mure din Sipoteni. Noi producem şi la comandă.", ne-a spus SEBASTIAN RĂU, vânzător.Meşterii prezenţi la târg afirmă că evenimentul este un bun prilej pentru a promova munca şi tradiţiile moldoveneşti."Lâna, bătitorul acesta şi multe alte ustensile, care cândva erau o uzanţă normală, astăzi pentru noi pare să fie doar o atracţie de decor. Astăzi putem să creăm aşa covoraşe cum vedeţi în spate şi să promovăm tradiţiile ţesutului.", a spus MARIANA IURCU, muzeograf, orașul Călăraşi."Avem coşuri pentru Paşte, iată vedeţi cum e, pasca, ouăle le pui aşa. Lozia despicată, decojită, uscată la soare frumos.".De la eveniment nu a lipsit muzica și voia bună."Ne-am pregătit foarte mult şi suntem nespuşi de bucuroşi că am fost invitaţi la această sărbătoare.""Asta e şi menirea colectivelor folclorice să promoveze, folclorul, obiceiurile, tradiţiile noastre."Vizitatorii s-au arătat încântaţi de sărbătoare."E foarte frumos, lucru de mână făcut. E frumos, e un târg special pentru toată lumea care iubeşte ţara, neamul"."Nu am cumpărat nimic, doar pentru usturoi. E din lemn natural pentru măcinat. Este frumos, lucruri frumoase, muzică frumoasă, dispoziţie bună.""Anul acesta ne-am dorit să fie desfăşurat anume în luna august când este acasă venită diaspora. Este o posibilitate pentru ei să îşi aducă aminte, să vadă lucrurile frumoase, să le procure şi respectiv pentru meşterii noştri.", a menționat ZINAIDA ŢURCANU, vicepreşedintele raionului Călăraşi.Târgul s-a desfăşurat al doilea an consecutiv.