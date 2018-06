Hotelurile îți oferă posibilitatea de a lua o pauză de la rutina ta și este drăguț să te întorci într-o cameră în care deja s-a făcut curat, s-a aruncat gunoiul și s-au schimbat așternuturile. Există însă câteva lucruri pe care angajații hotelurilor le fac și care sunt înțelese doar de ei.

În acest articol vei afla despre 11 lucruri ciudate care se practică în industria hotelieră și care induc orice necunoscător în eroare, scrie feminis.ro.



1. De ce sunt găuri în coșul de gunoi



Este greu să iei o pungă de gunoi dintr-un coș plin și, de multe ori, se ridică cu totul, dar angajații hotelurilor au descoperit o metodă interesantă de a scăpa de această problemă. Tot ceea ce trebuie să faci este să dai între una și trei găuri spre marginea inferioară a coșului de gunoi, ca să împiedici efectul de vacuum ce face punga să se lipească de margini. Această metodă te ajută să duci gunoiul repede, ușor și curat.



2. De ce pun Biblii în noptieră



Această tradiție a fost începută în America secolului al XIX-lea, de către reprezentanții The Gideons International, care încercau să răspândească voința Domnului și trimiteau hotelurilor câte o copie din Biblie, pentru ca vizitatorii să se familiarizeze cu Sfânta Scriptură. În ziua de astăzi, acest obicei se practică în mai multe destinații din lume și cine își dorește poate avea parte de Coran, Thora sau chiar Constituția țării.



3. De ce sunt păturile din hotel atât de înguste



"Eșarfa de pat" acoperă partea inferioară a patului și este foarte răspândită în lumea hotelurilor, deoarece cuverturile se deteriorează rapid la spălat și acoperirea întregului pat este considerată neigienică. În plus, o astfel de „eșarfă” înseamnă mai puțini bani cheltuiți, ceea ce este bine pentru industrie.



4. De ce se pun două paie într-un cocktail



Băuturile cu o cantitate mai mare de gheață primesc, de obicei, câte două paie, deoarece cuburile de gheață au tendința de a urca la suprafață și a forma un perete ce nu permite aerului să ajungă până în partea de jos a paharului, cee ce face procesul de a bea mai dificil. Al doilea pai deblochează băutura și permite aerului să ajungă peste tot.



5. De ce se pun marginile păturii sub saltea



Această metodă de a face un pat se numește plic și este preluat din armată. Astfel se previne alunecarea marginilor păturii până pe podea și se evită acumularea prafului. În plus, așa arată patul mai ordonat. Pe lângă aceste motive mai există o explicație: înainte de a se introduce încălzirea centralizată, paturile de hotel erau încălzite cu ajutorul unui recipient de apă, iar metoda plic ajuta la reținerea temperaturii.



6. De ce există telefon în baie



Au existat prea multe accidente de alunecare în baie, infarct și uși blocate încât cineva a trebui să se gândească la montarea unui telefon în baie, care să vină în ajutorul oaspeților cu nevoie speciale.



7. De ce majoritatea hotelurilor au așternuturi albe



Un pat mare și alb în mijlocul camerei te face să te simți mai bine și să ai impresia că încăperea a fost curățată temeinic. Acest truc are legătură cu percepția culorilor și faptul că albul este asociat cu ordinea. O altă explicație a textilelor albe este că nu mai trebuie să stea nimeni să le sorteze, motiv pentru care halatele de baie și papucii de unică folosință sunt tot albi.



8. De ce unele hoteluri sar peste camera cu numărul 420



În America de Nord, iubitorii de canabis foloseau numărul 420 ca pe un cod pentru petreceri. Acest „secret” s-a răspândit în toată lumea și unii proprietari de hoteluri sar peste această cameră ca să se dezmintă de orice asociere cu drogurile. Unii manageri sar de tot peste acest număr, pe când alții au inventat camera 419+1.



9. De ce există pungi de unică folosință în baie



Aceste pungi de unică folosință sunt puse, de obicei, fix lângă toaletă și sunt oferite celor cazați acolo care vor să arunce ceva fără a vedea lumea ce anume, cum ar fi tampoane sau prezervative. Acestea oferă senzația de confort și protejează scurgerile de blocaje inutile.



10. De ce se ține telecomanda în pungă de plastic



Telecomanda este unul dintre cele mai murdare lucruri din cameră, din cauza faptului că trece prin mai multe mâini. După ce o dezinfectează, menajera o pune într-o pungă de plastic. De asemenea, în hotelurile cu pretenții, telecomanda normală a fost înlocuită cu dispozitive waterproof.



11. De ce se împăturește marginea hârtiei igienice



În industria hotelieră, împachetarea marginii hârtiei igienice este considerată un obicei igienic, care ajută oaspeții să înțeleagă faptul că nimeni nu a atins acea rolă și doar să rupă zona manevrată de menajeră.