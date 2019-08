LUCRU DE MÂNTUIALĂ. Lucrările din Parcul Valea Trandafirilor, nefinalizate

Autorităţile Capitalei se laudă cu renovarea Parcului Valea Trandafirilor, însă lucrările nu au fost duse la bun sfârşit. Deşi muncitorii au plecat, nu toate trotuarele au fost reparate, iar o alee stă ne-asfaltată, după ce întreprinderea "Apă Canal" a făcut săpături.

Colac peste pupăză, nici toaleta modernă, finalizată acum o lună, nu a fost dată în exploatare, deşi este funcţională. Autorităţile spun că nu mai ajung bani pentru toate trotuarele, iar toaleta este încuiată pentru a nu fi vandalizată.

Intrarea în parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica arată pe jumătate ca după război. Şi asta deoarece renovarea celei de-a doua alei a fost amânată pentru anul viitor, iar lucrările suplimentare vor costa încă şase milioane de lei.



"Este un lucru nefinalizat. Este o modalitate de a-i face pe locuitorii capitalei să se simtă pe jumătate bine. Aveţi o alee folosiţi-vă de ea, restul o să fie când va fi posibilitate."



Cum aleea datează din perioada sovietică, cei de la "Apă Canal" au agravat şi mai mult situaţia, după ce au făcut săpături pentru a repara nişte ţevi şi au lăsat aleea de izbelişte.



"Incompetenţi şi la drumuri... De mult trebuia reparată această alee, uitaţi-vă ce multă lume circulă aici. Aşa un frumos complex sportiv au construit, respectiv, trebuie să fie şi drumuri bune."



Nu am reuşit să vorbim cu reprezentanţii întreprinderii municipale "Apă Canal" pentru a ne oferi un comentariu despre această situaţie. Dar oamenii care se plimbă prin parc spun că o singură alee nu este suficientă pentru fluxul mare de vizitatori.



"Pe o parte nu încap, mulţi sunt cu bicilete şi trotinete şi există riscul să se accidenteze lumea."



Am încercat să aflăm de ce toaleta publică aşa şi nu a fost dată în exploatare de mai bine de o lună, însă paznicul de acolo ne-a spus că aceasta nu funcţionează.



"Nouă ne-au spus că nu lucrează şi nu vă deschidem."



După ce am reuşit să intrăm în veceul public, cu acordul şefului direcţiei spaţii verzi, ne-am convins că la prima vedere, toate utilajele sunt funcţionale.



Şeful interimar al Direcţiei Construcţii Capitale ne-a declarat că toaleta nu poate fi dată în exploatare din cauză că oamenii o vor vandaliza.



"De ce nu inaugurăm. Că dacă îl deschidem trebuie să punem trei paznici pentru că vin oamenii şi strică totul acolo", a spus ALEXANDRU CAFTANAT, şef interimar Direcţia Construcţii Capitale.



De altă părere sunt mămicile care îşi aduc copiii la terenul de joacă din apropiere.



"Dacă copilul vrea la toaletă, atunci îl duc mă scuzaţi sub copac, dar eu aştept până acasă."



Şeful interimar al Direcţiei Construcţii Capitale a Primăriei Chişinău nu ne-a putut spune când se va permite accesul la toaleta publică. Pentru construcţia complexului sportiv modern din parcul Valea Trandafirilor, au fost alocate şase milioane de lei din bugetul municipal, iar pentru reparaţia trotuarelor s-au cheltuit de două ori mai mulţi bani.