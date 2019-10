Lucrările la şoseaua de ocolire a oraşului Comrat ar putea fi încheiate înainte de 2022

foto: publika.md

Lucrările la şoseaua de ocolire a oraşului Comrat ar putea fi încheiate înainte de 2022, cum era planificat, au anunţat reprezentanţii companiei turceşti care execută proiectul. La discuţii au participat başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, şi premierul Maia Sandu, care s-a lăsat aşteptată aproape jumătate de oră. La evenimentul care nu a fost anunţat jurnaliştilor din Chişinău au fost invitaţi doar jurnaliştii din Găgăuzia.



Maia Sandu, care a fost întâmpinată de autorităţile din Găgăuzia cu flori, a venit pe şantier încălţată cu pantofi cu toc. A ascultat doar prezentarea în limba engleză făcută de un angajat al companiei turceşti şi nu a mai mers să vadă alte porţiuni de drum. La întrebarea reporterului Publika TV despre mersul lucrărilor, iniţial, premierul a încercat să ia jurnalista peste picior.



"- Dumneavoastră nu aţi făcut cunoştinţă, nu aţi fost acolo ? -Da. Dar nu sunt premier. -Sau nu aţi înţeles limba engleză ? -Înţeleg foarte bine limba engleză", a spus premierul, Maia Sandu.



Maia Sandu a menţionat că este mulţumită de stadiul lucrărilor.



"Lucrările sunt conform graficului. Ne dorim ca toţi cei care au câştigat asemena contracte să-şi îndeplinească sarcinile", a spus premierul, Maia Sandu.



Premierul nu a fost încântat nici de întrebările legate de absenţa unei invitaţii pentru presa din Capitală.



"-Dar dumneavostră de unde sunteţi ? -De la Chişinău, dar eu am aflat din alte surse. -Nu am avut nicio problemă. Vedeţi că aici am vorbit despre lucruri interesante, frumoase", a spus premierul, Maia Sandu.



Ulterior, Maia Sandu şi Irina Vlah au mers în vizită la un liceu care a aniversat 55 de ani de activitate. Premierul a ţinut discursul atât în limba română, cât şi în rusă, iar la final a oferit administraţiei instituţiei de învăţământ o diplomă de onoare.



" Profesorii au o mare sarcină să-i pregătească pe aceşti copii pentru viaţă, să fie competitivi, să se descurce atunci când sunt mari, să ne plătească şi nouă pensiile. Vă felicit! Vă doresc sănătate şi realizări mari!", a spus premierul, Maia Sandu.



Sandu şi Vlah au discutat apoi cu autorităţile publice locale departe de ochii presei. Am încercat şi de această dată să o întrebăm pe Irina Vlah despre cheltuielile pentru fastuoasa ceremonie de învestire în funcţia de başcan, însă, a evitat din nou să ne spună cine este finanţatorul şi cât a scos din buzunar.



Irina Vlah a preferat să vorbească doar despre importanţa drumului de ocolire a oraşului Comrat.



"Este un proiect important pentru Găgăuzia şi mult aşteptat pentru că a fost promis încă din perioada sovietică. Au fost oferite o mie de zile pentru ca acest proiect să fie realizat", a spus başcanul Găgăuziei, Irina Vlah.



Drumul de ocolire a oraşului Comrat va avea două benzi de circulaţie de peste 18 kilometri. Acesta va fi iluminat şi va avea câteva poduri. Proiectul de reabilitare are două etape şi prevede şi construcţia drumului Porumbrei-Cimişlia cu o lungime de 19 km. Costul lucrărilor de construcţie şi reparaţie e estimat la aproape 60 de milioane de euro. Banii sunt oferiţi de Banca Europeană de Investiții.