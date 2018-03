Lucrările de salubrizare în Capitală sunt în toi. Curăţenia generală a început din sectorul Ciocana (FOTOREPORT)

Embed:

Lucrările de curăţenie în Capitală sunt în toi. Cât încă nu s-a stricat vremea, muncitorii vor să strângă de pe jos toate crengile şi murdăria adunată pe străzi după topirea zăpezii.



"Avem implicate in jur la 140-150 de persoane, 9 turnuri, in jur la 14-15 unitati de transport la evacuarea crengilor si gunoiului vegetal", a spus Constantin Creangă, şef "Spaţii Verzi" Ciocana.



"Acum se curata ceea ce e gros, glodul si tot nisipul care se acumuleaza pe parcursul iernii. Pentru ca masinile mecanuzate sau cele aspiratoare care le avem dinsele nu pot curata glodul", a declarat Adrian Boldurescu, şeful "Exdrupo".



"Odata cu plecarea omatului se vede toata murdaria care este in oras. Asa ca asta este un lucru binevenit", a spus un muncitor.



"Trebuie să fie frumos, mă bucur că s-au apucat de curățenie", a zis un muncitor.



Alţi muncitorii se ocupau de iluminatul stradal.



Curăţenia generală a început de la Ciocana, iar după aceea, se va muta în alt sector.



"Sper ca vom finisa pina la sfirsitul saptaminii viitoare sectorul Ciocana. Dupa care vom trece la sectorul Riscani", a declarat Vitalie Butucel, şeful interimar al Direcţiei Transport.



Între timp, gheretele amplasate ilegal au fost evacuate. Procesul s-a desfăşurat în prezenţa primarului interimar, Silvia Radu.



"Problema gheretelor din Chisinau este ca ele au fost amplasate haotic si fara nici o reglementare sau nu sa tinut cont de locatarii din jur si nu a fost nici o amenajare corespunzatoare", a declarat Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Pe lângă gherete, au fost demontate şi câteva tarabe ilegale la care se vindeau fructe.



"Foarte bine ca aici nu puteai sa treci"



"La ora 3 dimineata, patru, aici deja mat-peremat. Hodoronc-tronc, masini brr, uu",



Trecătorii au profitat de prezenţa edilului şi au asaltat-o cu solicitări.



"– Acolo e gunoiste domnul pretor. - Se arunca acolo gunoiul, strasnic ce au facut. - Am solubrizat nu odata. - Au facut sau nu au facut? - Nu au facut. - Datimi numarul de telefon. - Datii numarul de telefon, daca nu intervine scrieti-mi pe facbook."