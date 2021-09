Lucrările de restaurare a Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni, pe ultima sută de metri (FOTO)

Lucrările de conservare şi restaurare a Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din oraşul Căuşeni, sunt pe ultima sută de metri. Renovarea lăcaşului sfânt, cu o istorie de jumătate de secol, a fost posibilă datorită contribuţiei financiare a Ambasadei SUA. În prezent, nouă restauratori de peste Prut muncesc de zor pentru a aduce biserica la aspectul ei de odinioară."Ne aflăm la ultima operaţiune de restaurare. Se numeşte integrare cromatică. Noi aici nu pictăm aşa cum foarte multă lume zice din neştiinţă. Păstrăm doar ceea este autentic şi punem în valoare", a declarat Lăcrimioara Romaşcan, restaurator.Directorul Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea, spune că aproape 90 la sută din fresca bisericii este conservată şi restaurată, însă mai e mult de lucru şi la exteriorul acesteia."Această biserică are o frescă de tradiţie post-brâncovenească unica în acest spaţiu dintre Prut şi Nistru. Am atras atenţia Ambasadei SUA pentru a putea accesa acele fonduri ale ambasadorului.", a declarat Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă.Toate lucrările de restaurare ale locaşului sfânt au fost finanțate de Ambasada SUA în Moldova. Luni, a fost alocată ultima tranşă de bani."Astăzi am marea plăcere să anunţ continuarea sprijinului financiar. Ceea ce va asigura finalizarea lucrărilor de restaurare a frescei interioare către toamna anului viitor. ", a declarat Laura Hruby, însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA.Din 2017 până în prezent, SUA au oferit pentru restaurarea lăcaşului peste un milion de dolari. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, susţine că şi Guvernul a alocat bani pentru amenajarea exteriorului bisericii."Contribuţia statului Moldova pentru păstrarea, conservarea şi recuperarea acestui monument istoric va fi în mărime de şapte milioane de lei.", a declarat Sergiu Prodabn, ministrul Culturii.Locuitorii oraşului Căuşeni spun că abia aşteaptă să calce pragul bisericii reparate."Sunt foarte mulţumită. Am deja 40 de ani de când sunt în Căuşeni şi abia câţiva ani în urmă am văzut ce este acolo. Şi aşa tezaur șade … păcat. Sunt foarte bucuroasă că în sfârşit va fi dată în exploatare."" E un lucru foarte bun. Sperăm că vom veni cu toţii la biserică. Şi vor veni şi tineri nu numai bătrâni. "Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni datează din secolul al XVII-lea.