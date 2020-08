Lucrările de reparaţie în căminele studenţeşti, pe ultima sută de metri

Lucrările de reparaţie în căminele studenţeşti sunt pe ultima sută de metri. În timp ce în unele instituții sunt schimbate uşile, geamurile și mobilierul, în altele, din lipsă de bani, se fac doar lucrări cosmetice.

Deocamdată nu este clar când vor începe noul an de studii. Cert este că, în acest an, numărul tinerilor cazaţi în cămine va scădea din cauza condiţiilor impuse de pandemie. Astfel, în fiecare cameră vor sta cel mult trei persoane. Totodată, administraţia căminelor pregăteşte locuri speciale de cazare, unde vor fi plasaţi eventualii studenţi bolnavi de COVID-19.

În căminele UTM lucrările de reparație sunt gata în proporţie de 80 la sută. Muncitorii au schimbat geamurile, uşile iar în câteva zile trebuie să ajungă şi mobilierul nou. Rectorul Viorel Bostan spune că în acest an studenţii vor petrece mai mult timp în cămine şi vor face cursurile online. Atunci când vor merge la orele practice vor sta maximum 40 într-o sală de curs.



VIOREL BOSTAN, rector UTM: "În acest an am luat decizia să cazăm câte unul, doi, cel mult trei studenţi în camere, astfel încât să dispersăm posibile focare care ar putea să apară. Mai avem încă de muncit, cred că la anul viitor deja vom finaliza absolut toate reparaţiile în căminile studenţeşti."



Pentru lucrările de reparație în căminele Universităţii de Medicină, în acest an, a fost alocaţi peste un milion de lei. Pentru tineri sunt pregătite aproximativ 1800 de locuri de cazare.



MARCEL ABRAŞ, prorector USMF: "La etapa actuală aproximativ 90 de procente din lucrările preconizate au fost deja efectuate. În următoarea etapă trebuie să mergem doar la lucrările de curăţenie generală. Avem un spaţiu în cazul când unii studenţi sunt depistaţi pozitivi la COVID, avem spaţii speciale de izolare."



În căminile studenţeşti vor fi respectate toate normele de prevenire a infecţiei cu noul coronavirus. La intrările în instituţii, în fiecare zi, studenţilor le va fi măsurată temperatura, iar periodic aceştia vor completa fişe epidemiologice. Prețul unui loc de cazare variază în funcţie de condiţii. Acesta începe de la 320 de lei pe lună şi ajunge până la 550 de lei.