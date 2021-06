Lucrările de reparație de pe strada Ion Creangă ar putea fi finalizate până la sfârşitul acestui an

Lucrările de reparație de pe strada Ion Creangă ar urma să fie finalizate până la sfârşitul acestui an şi nu în martie 2022, cum este preconizat în contract. 25 de muncitori lucrează zilnic, iar responsabilii de pe şantier spun că singurul impediment în acest moment sunt ploile. Din noiembrie și până acum, muncitorii au aplicat primul strat de asfalt aproape pe întreg tronsonul. După asta, vor fi ridicate gurile de canalizare şi va fi turnat al doilea strat de asfalt.



"Ne străduim să terminăm totul în acest an. Vara trecută nu au fost precipitaţii, dar în acest an, sunt ploi. Pentru noi asta este un dezavantaj. Noi ne străduim şi să nu lucrăm mult de luni până vineri, ca transportul public să poată circula", a declarat dirigintele de şantier, Vasile Rusu.

De când au început lucrările pe strada Ion Creangă, nervii locuitorilor din sectorul Buiucani au fost întinşi la maximum. Transportul public a fost redirecţionat, iar, pe unele porţiuni, şoferii pot circula doar pe o bandă. Astfel, în orele de vârf, în zonă se creează ambuteiaje infernale.



"Trebuie să fie mai operativi, această stradă este foarte aglomerată. Sau ce, trebuie să se întindă un an întreg, doi chiar? Dar cred că acest disconfort va trece şi totul va fi bine".



"Sigur că e dificil, vedeţi cum se circulă, ce ambuteiaje sunt. E un coşmar. Trebuie mai repede să se repare şi îmi doresc să termine odată."



Totuşi, unii locuitori ai Capitalei sunt mai înţelegători şi spun că strada trebuia neapărat reparată.



"Lasă să repare, să facă cum trebuie. Eu sunt gata să aştept, important să fie drumuri bune."



"De ce să fie incomod? Drumul trebuie reparat. Aici era tare greu de circulat cu automobilul, cu troleibuzul."



Despre reparația străzii Ion Creangă s-a anunţat pentru prima dată încă în 2012. Atunci, a fost elaborat şi un caiet de sarcini. Lucrările propriu-zise au început însă abia peste şase ani. Proiectul presupune schimbarea reţelelor de apeduct şi canalizare, precum și asfaltarea drumului. Costurile sunt estimate la 70 de milioane de lei, bani alocați din bugetul local.