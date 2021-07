Lucrările de reparaţie a mai multor străzi din Moldova riscă să fie stopate din cauza că muncitorii nu şi-au primit salariile

Lucrările de construcţie şi reparaţie a mai multor străzi din Moldova riscă să fie stopate din cauză că drumarii nu şi-au primit banii pentru munca efectuată până acum. Asociația Drumarilor Antreprenori din Moldova acuză Ministerul Economiei că tergiversează intenţionat plata restanţelor refuzând să transmită documentele de plată la Ministerul Finanţelor. În aceste condiţii, datoriile faţă de companii se ridică la aproximativ 130 de milioane de lei, iar sute de drumari şi-au dat demisia pentru că nu şi-au ridicat salariile. Preşedintele Asociaţiei Drumarilor Antreprenori din Republica Moldova, Boris Gherasim, spune că statul nu a achitat pentru o bună parte din lucrările finalizate încă acum câteva luni. Datoriile se estimează la 130 de milioane de lei. În prezent sunt peste 15 companii care nu mai au bani să cumpere materialele de construcţii. Mai mult, unele sunt chiar în prag de faliment. Asta pentru că documentele de plată ar sta blocate intenţionat la Ministerul Economiei."Incompetenţă totală la ministerul Economiei şi Infrastructurii.Teancuri de hârtii ţinute nu ştiu de ce. Trebuie să se ducă cineva să îi roage. De numit persoane cu practică, persoane capabile să readucă această ramură la normal de altfel vom avea ceea ce s-a întâmplat cu Calea Ferată".În aceste condiţii în ultimele luni aproximativ 500 de drumari din ţara noastră au ales să plece din domeniu." Asfaltul are 150 de grade şi ei lucrează şi încă nu le mai dai salariul la timp, cum vă închipuiţi, asta e o batjocură, lumea nu vrea să iasă. Se duc cine? Oameni care pot face ceva. Mecanizatori de pe gredere, excavatoare, de pe finisoare, se duc ingineri. În primăvară o să avem zeci de drumuri nepracticabile la asta o să ne aducă şi toţi o să se apuce de cap".Am încercat să discutăm cu mai mulţi reprezentanţi ai companiilor care se confruntă cu dificultăţi însă aceştia refuză să vorbească public despre această problemă. Am trimis o solicitare către Ministerul Economiei şi Infrastructurii pentru a clarifica această situaţie, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns. De altă parte, reprezentanţii Ministerului Finanţelor ne-au confirmat că au realizat toate plăţile solicitate, iar în prezent instituţia nu are niciun fel de restanţe. Aceştia ne-au îndemnat să cerem explicaţiile de rigoare de la Ministerul Economiei. În total, în acest an pentru construcţia şi reparaţia drumurilor au fost prevăzuţi în buget trei miliarde şase sute de milioane de lei. Peste 40 la sută din fonduri au fost deja transferate companiilor de construcţii pentru lucrările efectuate.