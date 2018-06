Lucrările de renovare a scării de granit din Parcul Valea Morilor sunt în toi. Costul proiectului constituie 920 de mii de euro (FOTOREPORT)

Lucrările de renovare a scării de granit din Parcul "Valea Morilor" sunt în toi.

Reprezentanții Primăriei sectorului 1 din București, cei care au alocat 920 de mii de euro pentru reparaţii, au mers în inspecţie pe şantier, însoţiţi de edilul interimar Ruslan Codreanu.



"Am turnat ieri beton, azi punem brusoacele, pe urmă punem fanera în sus și iar punem armătură și iar turnăm beton."



Plăcile de granit vor fi restaurate și instalate la loc. Cei de la firma de construcție spun că scările vor arăta ca acum 68 de ani.



"Suntem la prima etapă a construcției. S-au efectuat lucrările de demolare a scărilor. La moment se fac lucrări de betonare și armare, pentru pregătirea instalării scărilor", a spus reprezentantul companiei de construcție, Alexandru Dragomir.



Autorităţile din București se declară mulțumite de modul în care se fac lucrările.



"Am constat cu bucurie că lucrurile se desfășoară conform graficului, ba chiar mai bine, suntem cu o lună în avans, probabil că și vremea ne-a permis. Putem vedea că prin consens se poate ajunge la proiecte de calitate", a spus șeful Direcției de Investiții din București, Răzvan Munteanu.



Primarul Ruslan Codreanu dă asigurări că proiectul va fi gata în iulie 2019.



"Am alocat încă 3,5 milioane de lei pentru o pantă paralelă, pentru persoanele abilitate altfel, pentru mamele cu cărucioare, oameni în etate. Astfel că venim și noi cu contribuția din partea Chișinăului", a spus primarul general interimar, Ruslan Codreanu.



Locuitorii Capitalei sunt bucuroși că odată cu finalizarea lucrărilor parcul va arăta mai bine.



"Eu le țin minte când ele s-au făcut prima dată și acum a doua oara o să fie mai frumos, așa cred eu."



"Părere mea e foarte bună. Orice reconstrucție la noi este binevenită."



Scările de granit din Valea Morilor au fost construite în 1950 și nu au fost renovate niciodată.