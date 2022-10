Lucrările de construcţie a digului de protecţie al platformei de colectare a deșeurilor din Ţînţăreni sunt aproape gata

Lucrările de construcţie a digului de protecţie al platformei de colectare a deșeurilor de la Ţînţăreni, Anenii Noi, sunt pe ultima sută de metri, anunţă Regia Autosalubritate, instituţie responsabilă de proiect. Potrivit acesteia, datorită digului se va mări capacitatea, dar şi securitatea poligonului. De asemenea, de un an, aici funcţionează şi cea de-a doua staţie de epurare a levigatului din ţară, datorită căreia scade considerabil nivelul de poluare al solului.

Lucrările de modernizare au început acum trei ani, iar costul acestora se ridică la câteva zeci de milioane de lei. Datorită investiţiilor, termenul de exploatare al gropii de gunoi ar putea creşte cu până la 15 ani, precizează întreprinderea Autosalubritate. 4

Lucrările de construcţie a digului de protecţie al gropii de gunoi din Ţînţăreni au început în 2020 şi au fost efectuate în două etape. Banii au fost alocaţi de către primăria Chişinău şi Fondul Naţional Ecologic, iar potrivit responsabililor de proiect, acestea vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an. Datorită digului de protecţie va creşte capacitatea platformei de gunoi şi vor fi evitate alunecările de teren, precizează Regia Autosalubritate.



„Zilnic, aici se transportă 700 de tone de deşeuri. Stabilizarea este importantă pentru exploatare în continuare, gunoiştea va fi ridicată pe trepte în sus, iar dacă nu ai un dig, apar probleme de exploatare”, a spus responsabilul de proiectul de reconstrucţie a digului depozitului Ţînţăreni, Sergiu Coteț.



De asemenea, din 2021 aici funcţionează şi cea de-a doua staţie de epurare a levigatului din ţară. Aceasta are o capacitate de prelucrare de 150 de metri cubi pe zi de deșeuri lichide. În procesul de tratare a levigatului se utilizează diverse substanțe chimice, datorită cărora se obține apă tehnică care poate fi folosită pentru irigare. Construcţia staţiei a costat 15 milioane de lei.



„Levigatul este acea soluţie pe care o produce orice depozit de deşeuri în urma descompunerii, fermentării, sub acţiunea apelor pluviale, a zăpezii. Acest levigat, după compoziţia chimică, este foarte toxic, iar pentru a respecta normele ecologice, este obligatoriu ca acesta să fie tratat. Probele se prelevează o dată la trei luni. Sunt analizate de către laboratoare, de către municipalitate şi raportate către localitatea din apropiere, către primăria comunei Ţînţăreni”, a spus barbatul.



Reprezentanţii Regiei Autosalubritate spun că din 2021, aici funcţionează şi singurul compactor din ţară, care a costat şapte milioane de lei şi a fost adus din Germania.



„E strict necesar pentru depozitul de deşeuri de la Ţînţăreni. Are un rol primordial în tasarea eficientă a stratului de deşeuri. Ulterior, după ce se formează acest strat tasat, se acoperă cu pământ, respectiv, nu permite incendierea gunoiului. Urmează să depunem maxim efort şi pentru a înnoi şi tractoarele”, a adăugat Sergiu Coteț.



Platforma de colectare a deșeurilor de la Ţînţăreni are o suprafață de 24 de hectare. Anual, aici sunt aduse în medie 200 de mii de tone de deșeuri.