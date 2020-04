Lucrările de amenajare a centrului de triere la Moldexpo sunt în toi (FOTO / VIDEO)

Spitalul improvizat pentru suspecţii şi bolnavii infectați cu noul tip de coronavirus, amenajat la "Moldexpo", se va numi "Centrul COVID-19" şi va fi condus de Oleg Crudu. Pe perioada stării de urgenţă acesta a fost suspendat din funcţia de şef al Spitalului "Sfânta Treime" din Capitală. Deciziile au fost luate de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică."Aici, pe teritoriul Complexului Expozițional Moldexpo vor fi amenajate trei zone. In Prima, cea verde, vor fi aduse persoanele cu simptome specifice noului tip de coronavirus. Cea Galbena va fi destinată celor care sunt testați și așteaptă rezultatele, iar dacă analizele vor confirma ca persoanele sunt bolnave de COVID-19, ele vor fi spitalizate in zona Roșie. Autoritățile pregătesc deja spațiul, însă persoanele care asigură paza preşedintelui Igor Dodon ne-a interzis accesul pe teritoriu, pe motiv ca zona este una foarte securizată."Peste 100 de militari ai Armatei Naţionale muncesc de zor pentru ca centrul să fie amenajat până la sfârşitul săptămânii. Zona a fost inspectată de ministrul Apărării, Alexandru Pînzari, care a anunţat că, în scurt timp, aici vor fi aduse echipamente de la spitalele militare, paturi şi ventilatoare pentru respiraţie. De asemenea, 20 de medici de la Spitalul Militar vor fi implicaţi în tratatea persoanelor infectate cu COVID-19.''Dacă va fi necesar medicii noştri vor veni aici, dar şi echipamentele pe care le avem le vom transporta tot aici. Deja am dat şi ventilatoare de respiraţie şi paturi speciale. 35 de paturi deja colegii mei le încarcă pentru a le transporta.''Militari se vor afla permanent pe teritoriul centrului şi vor oferi ajutor, la necesitate.'' În prezent, am planificat că până la o sută de militari vor fi implicaţi şi în securitate şi în paza şi securitatea obiectelor de pe respective.''