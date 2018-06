Lucrări UNICE la Festivalul Tânărului Meşteşugar, organizat în Capitală. Vizitatorii au cumpărat daruri pentru cei dragi

Foto: facebook.com/Petru Grecu

Lucrări din piele, ceramică, lemn, fier şi bijuterii handmade. Toate aceste au putut fi găsite în cadrul Festivalului "Tânărului Meşteşugar" desfăşurat pe stada pietonală din Capitală. Aproape 50 de participanţi şi-au expus capodoperele create cu dragoste.



Ion Aştefănoaie de trei ani face monede cu ciocanul. În doar câteva secunde el imprimă pe o ban din alamă diferite imagini şi mesaje.



"Avem diferite consoane sau matrice care prin lovitură se printează pe semifabricat. Avem mesaje începând de la patriotice începând cu Ştefan Cel Mare, Cetatea Sorocii, terminând cu mesaje de dragoste", a menţionat Ion Aştefănoaie, meşter popular.



Vizitatorii s-au arătat încântaţi de monede şi au făcut rând la tarabă. Una costă 50 de lei: "Sunt foarte interesante şi frumoase pentru cei care merită o medalie într-adevăr. Am ales cu Moldova, una pentru naşă şi pentru naşu".



Meşterii populari le-au propus participanţilor la festival lucrări unice.



"Săpunul este fabricat manual din produse naturale, cu ingrediente naturale. De bază sunt grăsimile vegetale şi diferite adausuri, infuzie de ierburi, pomuşoare", a spus Olesea Chircin, meşter handmade.



"Avem cănuţe, clopoţei, vase pentru lichid, avem diferite obiecte şi vază pentru floricele", a afirmat Svetoslav Buza, meşter popular.



"Am venit cu un set de jucării, în special am adus puzzle, care mai întâi copilul le ansamblează împreună cu familia după care se poate juca", a precizat Virgiliu Vişcu, meşter .



Vizitatorii târgului s-au bucurat să găsească daruri pentru toată familia:



"Am cumpărat o pernuţă pentru nepoţelul care trăieşte în Italia. Ne ducem în ospeţie şi am luat o pernuţă să aibă ca amintire".



"De obicei lumea când merge undeva în alte ţări au un magnet cu diferite locaţii şi m-am gândit că am acasă cu multe, dar nu am cu Moldova şi am să cumpărat".



Evenimentul a fost organizat de Consiliul de Tineret din Chişinău.



"Festivalul Tânărul Meşteşugar are scopul tinerii artizani cu vârsta cuprinsă de la 14 până la 35 de ani. Şi le oferă un cadru favorabil de networking, de promovarea produselor şi de promovare a valorilor noastre etnofolclorice" a declarat Laura Guţu, vicepreşedintele Consiliul Municipal de Tineret din Chişinău.



Festivalul Tânărului Meşteşugar este la a treia ediţie.