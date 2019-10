LUCRĂRI TERGIVERSATE. Reabilitarea Cimitirului evreiesc bate pasul pe loc

foto: publika.md

Reabilitarea Cimitirului evreiesc de pe strada Milano, începută în ianuarie, bate pasul pe loc. După ce autorităţile au alocat 10 milioane de lei pentru lucrări, muncitorii au defrişat copacii putrezi şi arbuştii timp de o lună. Şi pentru că în jur de 100 de pietre funerare şi monumente au fost deteriorate, lucrările au fost suspendate pentru evaluarea pagubelor. Între timp, vegetaţia a crescut la loc.



"Acum, în primul rând, trebuie să eliminăm ceea ce a crescut de-a lungul anului. Dacă reușim înainte să vină zăpada și vom putea identifica mormintele deteriorate, ar fi foarte bine. Pentru că acum să o faci în tufișurile care sunt acolo este mai dificil", a spus VICTOR TUEV, reprezentant al Comunităţii Evreieşti din Moldova.



O parte din banii alocați pentru reabilitarea cimitirului au fost cheltuiți pentru restaurarea monumentelor deteriorate. Potrivit reprezentanților comunității evreiești, lucrările nu vor fi finalizate anul acesta.



"Aceste lucrări nu pot fi efectuate într-un an. Este nevoie de restaurarea completă a gardului, de instalarea sistemului de iluminare, de inclus această zonă în traseul istoric general prin Chișinău", a spus VICTOR TUEV, reprezentant al Comunităţii Evreieşti din Moldova.



În prezent, de salubrizarea cimitirului se ocupă întreprinderea municipală "Spații Verzi", selectată prin sistemul electronic de achiziții, ne-a declarat la telefon directorul Muzeului de Istorie a Evreilor din Moldova, Victor Poiană, care e responsabil de lucrările de reabilitare.



Potrivit informațiilor publice, costurile în urma licitaţiei se ridică la 914 mii 972 de lei. Pentru ce s-au cheltuit alte 9 milioane de lei alocate din bugetul de stat nu este clar. L-am sunat din nou pe Victor Poiană, timp de două zile, dar nu a răspuns la telefon. Nici reprezentanţii Ministerului Culturii, care au preluat Cimitirul evreiesc, nu au răspuns la întrebările noastre legate de modul în care au fost cheltuiţi banii.



Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspecție și Restaurare a Monumentelor, este revoltat de stadiul lucrărilor.



"Eu nu pot sa sanctionez directorul museului, pentru ca lucru asta decide ministerul. Ca institutia am reflectat situatia reala, am spus ca nu e bine ca este inactiune, indeferenta, respectiv sa ne intoarcem la varianta zero asa cum si a fost", a spus ION ŞTEFĂNIŢĂ, director Agenţia Inspectarea şi Restaurarea Monumentelor.



Rabinul principal al Chișinăului şi Moldovei este convins că restaurarea cimitirelor vechi evreieşti va atrage interesul evreilor originari de la noi din ţară.



"Pentru că atenția acordată acestui loc ar trebui să stârnească interesul evreilor care trăiesc în alte țări, cel puțin să vină şi să vadă. Și apoi cine ştie cum va fi - un număr imens de evrei din multe țări sunt imigranți din această regiune", a spus SHIMSHON DANIEL ISAACSON, rabin.



În total, în Moldova sunt aproximativ 40 de cimitire evreiești.