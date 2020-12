Lucrări făcute de mântuială. La nicio lună de la finisarea lucrărilor de reparaţie, pe o porţiune de drum din Durleşti au început să apară gropi

"Drumul acesta nu este pentru mult timp, nu are unde se duce apa, iarna îngheaţă şi asfaltul începe a crăpa, asta e pe maxim doi ani.""Fac ca întotdeauna, când plouă, când ninge. Acuş o să fie un îngheţ şi o să se ducă tot asfaltul la vale"."Cu ce au stropit, cărbuni ce e asta, iată cum strică drumurile nu se face aşa ceva, cum lucrează ei, eu nu ştiu. Merge maşina şi poate să sară să lovească vreun om"."Nu are nici o lună de zile, după ce au înşirat sare pleacă tot la vale. Se vede că nu lucrează bine""Asta nu e normal, se putea mai calitativ oleacă, prundişul acesta strică geamurile, sar pietrele de sub roţi, măcar să fi fost măturat"."În două luni nu rămâne nimic aici"."În urma ploilor recente au apărut fisuri, se macină asfaltul, e pietriş. Dorim să vină un reprezentant să evalueze starea învelişului asfaltic ca ulterior să întreprindă măsurile pentru a remedia. Aşteptăm răspunsul, sperăm să vină cât mai curând.", a spus specialistul în dezvoltare urbană, Primăria Durleşti, Mihai Enachi.Ministerul Economiei şi Infrastructurii, dar şi Administraţia de Stat a Drumurilor nu au venit deocamdată cu o reacţie pe marginea acestui caz.