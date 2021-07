Lucrări de mântuială în Scuarul "Maria Drăgan". Pavajul care a fost renovat în 2019 a început să se surpe

Lucrări de mântuială în Scuarul "Maria Drăgan" din sectorul Ciocana al Capitalei. Pavajul care a fost renovat în 2019 a început să se surpe. Pe platforma panoramică unde sunt instalate mai multe binocluri o porţiune din trotuar riscă în orice moment să se prăbuşească, se plâng mamele care se plimbă zi de zi cu copii în zonă. Totodată, localnicii spun că porţiunea a fost îngrădită, dar indicatorul a fost rupt în scurt timp." Ai călcat acolo şi piciorul s-a întors, copilul poate să cadă sau nu dă Doamne îşi poate rupe piciorul, mai ales că toţi se plimbă cu trotinete şi biciclete."" În primul rând terenul fuge şi pericol pentru copilaşii cu biciclete, trotinete să nu se accidenteze. Nu este ok, prea repede s-a făcut această denivelare."Oamenii se arată nemulţumiţi de calitatea lucrărilor de raparaţie."Desigur că nu este bine că s-au investit mulţi bani, dar totul se duce la vale şi ar fi mai bine să investească în lucrări bune.""Banii au fost investiţi, dar unde s-au dus banii nu ştim nimeni.""Desigur că este rău când repară şi peste un an se surpă. Da, noi avem ape subterane, da se năruie tot, dar atunci când se repară ar trebui să aibă în vedere, căci asta a apărut de azi.""Fuge pământul în partea asta, acolo poate să facă cum nu ar face oricum fuge. Nu e chiar aşa de grav din câte am văzut eu. Dar la noi ce corespunde calităţii? nimic nu corespunde."Pe de altă parte, şeful secţiei Amenajare şi Salubrizare a Direcţiei Locativ-Comunale, Vasile Efros, ne-a comunicat că în prezent specialiştii stabilesc cauzele exacte ale surpării porţiunii respective. În acelaşi timp, responsabilul dă asigurări că la instalarea pavajului s-au respectat toate normele tehnice."Când am făcut noi lucrările a fost şi compactat bine, făcute după toate regulile însă în urma zăpezilor, dar vă spun că nu este exclusă problema cu nişte reţele de la operatori. Acum aşteptăm experţii să ne dea rezultatul."Pentru amenajarea Scuarului de pe strada Maria Drăgan au fost alocaţi 3 milioane de lei din bugetul Capitalei.