Lovitură şi asupra designerii autohtoni. Coronavirusul le-a dat planurile peste cap şi nu mai au clienţi

Pentru că pandemia de COVID-19 a dus la anularea nunților, cumetriilor, evenimentelor mondene şi a balurilor de absolvire, creatorii de modă de la noi au rămas fără cumpărători.Olga admite că această colecţie este colacul său de salvare."Noi am mărit colecţia foarte mult, dacă în mod normal, o colecţie de haine casual erau 20, 30 de unităţi cel mult, acum avem 60 de unităţi. Noi am coborât preţurile, pentru că înţeleg care este situaţia din toată lumea", a spus Olga Blanc, designer vestimentar."Anul trecut am fost nevoiţi să refuzăm foarte mulţi clienţi pentru că era cererea foarte mare şi desigur că anul ăsta este un decalaj foarte mare", a zis Marinela Bezer."Este o categorie nouă de produse de care noi am mai cusut, dar nu tipul ăsta exact, este un produs, iarăşi de lux doar că pentru o altă categorie de clienţi dacă pot aşa să zic", a declarat Diana Voievuţchi,designer vestimentar.Şi casele de modă celebre de peste hotare sunt în căutare de soluţii pentru reanimarea afacerilor. Unii confecţionează măşti de protecţie care se vând cu sute de euro, alţii au lansat ateliere de creaţie online pentru finanţarea unui vaccin anti-COVID-19.