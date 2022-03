Loturi cu vinuri şi spumanţi moldoveneşti, în valoare de 2.000.000 de euro, blocate în porturile din Odesa

Loturi cu vinuri şi spumanţi moldoveneşti, în valoare totală de două milioane de euro, stau blocate de câteva zile în porturile din Odesa. Potrivit Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, ar fi vorba de băuturile produse de zece companii vinicole din Moldova. Marfa urma să fie exportată în CSI, SUA, Turcia, Marea Britanie, China şi Coasta de Fildeş. Autorităţile de la Chişinău dau asigurări că poartă discuţii cu cele din ţara vecină, ca să deblocheze băuturile moldoveneşti şi să le redirecţioneze spre portul din Constanţa, România.

Unul dintre cele mai mari combinate vinicole din ţară informează că are blocate 12 containere cu sticle de vin şi spumant, în două porturi din regiunea Odesa. Producţia a ajuns în Ucraina cu câteva zile înainte de război.



"Şapte sunt în Odesa, şi cinci în Iujnaia. Deci valoarea ar fi cam vreo 220 de mii de euro şi erau destinate pentru Coasta de Fildeş, Statele Unite şi Turcia", a spus Sorin maslo, director combinat vinicol.



Combinatul a fost anunţat că unul dintre containere a fost confiscat de armata ucraineană, dar speră că-şi va putea recupera marfa în valoare de 18 mii de dolari.



"A nimerit în lista containerilor confiscate pentru armată, ca necesitate de război. Însă noi am scris o scrisoare, că probabil este o eroare din cauza că nu sunt produse alimentare", a menționat Sorin maslo, director combinat vinicol.



Iar o fabrică de vinuri din Căuşeni are blocate două containere cu vin în vrac, ce trebuia exportat în Marea Britanie.



"Vinuri în vrac, asta se primeşte 50 de tone undeva. La 40 de mii de euro undeva valoarea sumei. În perioada când va fi un pic mai liniştit, o să avem posibilitatea să le transportăm din portul Odesa, în portul Constanţa, dar asta durează", a declarat Sergiu Pîslaru, director de vinărie.



Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunţă că a fost solicitat de companii autohtone să primească ajutor la deblocarea producţiei.



"Presupun că sunt mai multe companii. Noi am primit câteva cereri. Câteva mă refer 3-4.Cazurile care le cunoaştem concret nemijlocit ministerul a iniţiat procedura de deblocare a acestei situaţii, împreună cu ministerul de Externe, ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale", a precizat Viorel Gherciu, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare.



Într-un răspuns oficial oferit postului nostru de televiziune, Ministerul de Externe a precizat că a primit numeroase solicitări din partea agenților economici moldoveni, care au cerut asistență pentru deblocarea mărfurilor de pe teritoriul Ucrainei. Insituţia menţionează că se poartă discuţii cu autorităţile ucrainene prin intermediul misiunilor diplomatice moldoveneşti din regiune.