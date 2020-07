Lotul de medicamente pentru hepatita B a ajuns în țară, după 4 luni de aşteptare

De patru luni, cei peste 200 de bolnavi de hepatită B din ţară sunt trataţi cu promisiuni. În această perioadă au întrerupt tratamentul din cauza lipsei unui medicament importat din India, problemă prezentată de postul nostru de televiziune de acum trei săptămâni.

Responsabilii de la Agenţia Medicamentului spuneau atunci că în 17 iulie preparatele vor ajunge la Kiev, iar în această seară urmează să ajungă la Chișinău.



”Cu regret, pacienții au încetat să mai primească mai departe acest medicament din cauza absenței lui. El ar trebui să fie căci s-a întrerupt tratamentul. Dacă s-a întrerupt tratamentul, adică se continuă mai departe procesul infecțios.”, a spus Victor Pîntea, medic hepatolog.



Ministerul Sănătății susține că toate demersurile au fost făcute încă din februarie.



”Lotul pentru care a fost câștigată licitația a fost posibil de a ajunge în țară abia în aceste zile. Adică a parcurs acel drum lung din India, deoarece producător este o companie din India și fiind anulate zborurile nu a putut fi adus în țară preparatul”, a spus Tatiana Zatîc, șef de Direcție, Ministerul Sănătății.



Responsabilii dau asigurări că preparatul va ajunge miercuri la Spitalul ”Toma Ciorbă" şi ulterior va fi distribuit în țară.



”Acum preparatul deja este în proces de devamare. Cantitatea primită este de șase mii de cutii, câte 30 de pastile în cutie. Prețul unei cutii este 139 de lei și 34 de bani. Adică peste 800 de mii de lei este costul acestui lot de medicamente”, a declarat Tatiana Zatîc, șef de Direcție, Ministerul Sănătății.



Din 2017, în Moldova este implementat programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D. Potrivit ANSP, rata îmbolnăvirilor cu hepatită cronică B este de 18,8 cazuri la o sută de mii, iar în cazul hepatitei C - de 25,3 cazuri la o sută de mii.



”Formele acute în anul 2019 au constituit în jur de două procente. Pe când formele cronice constituie până la 98 la sută dintre cazurile înregistrate în aceste infecții. Aceasta se datorează intervențiilor și măsurilor de sănătate publică, care au fost realizate pe parcursul anilor și în special, vaccinarea contra hepatitei virale B”, a menţionat Silvia Stratulat, șef Secție din cadrul ANSP.



Anul trecut, în Republica Moldova au fost depistate în jur de trei mii de cazuri noi de hepatite virale. Dintre acestea, 65 la sută sunt de tip B, C și D. Astăzi, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei.