Loteria vaccinării la Taraclia: Marele premiu valorează zeci de mii de lei

Doar 20% din cei peste 45 de mii de locuitori ai raionului Taraclia sunt imunizaţi, ceea ce este sub media naţională. Campania de vaccinare anti-COVID-19 decurge lent, iar responsabilii de la Consiliul Raional Taraclia trag un semnal de alarmă şi încearcă să convingă populaţia, prin diferite metode, să se vaccineze. Astfel, persoanele vaccinate vor participa la o loterie.



În vară, la centrele de vaccinare din raionul Taraclia veneau câteva sute de oameni săptămânal, ritmul însă s-a redus foarte mult.



"Cel mai bun proces de vaccinare a fost în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie. Dacă aveam săptămâni când veneau şi până la 500 de doritori, acum avem în medie până la 50 de doze.", a constatat Anna Pulucciu, şeful Centrului de Sănătate Taraclia.



Majoritatea celor care încă nu s-au imunizat nu înţeleg de ce ar trebui să o facă şi recunosc că ştiu prea puţin despre eficacitatea serurilor.



"- Nu mi-am făcut vaccinul.

- De ce?

- Pentru că mereu sunt acasă, nu prea ies şi mă strădui să intru în contact cât mai puţin cu alţi oameni. În general, consider că pensionarii de 60 de ani, gata, cum era în perioada sovietică, la 60 de ani era ultimul vaccin."



"- Nu am făcut.

- De ce?

- Dar care este sensul?

- Vrem să ştim părerea dumneavoastră. Nu aveţi încredere în vaccin?

- Desigur că nu am."



"- Eu nu am făcut vaccin pentru că nu am încredere.

- De ce?

- Pentru că înainte să fiu imunizată trebuie să trec un control medical, dar acest lucru nu se face."



Alarmat de lipsa interesului cetăţenilor de a se vaccina, preşedintele raionului Taraclia, Ion Paslari, a iniţiat un parteneriat cu NGM Company, partenerul privat al "Loteriei Naţionale a Moldovei" în domeniul jocurilor de noroc şi pariurilor sportive, privind organizarea unei loterii pentru cei imunizaţi din raionul Taraclia.

"Am încheiat o înţelegere între Loteria Naţională şi Consiliul Raional pentru a putea motiva oamenii. Scopul proiectului nostru comun este de a determina oamenii să se vaccineze mult mai activ.", a decrata Ion Paslari, preşedintele raionului Taraclia.



Partenerul privat al "Loteriei Naţionale a Moldovei" în domeniul jocurilor de noroc şi pariurilor sportive a alocat în acest scop 400 de mii de lei. Loteria vaccinării se desfășoară în perioada 10 octombrie - 18 noiembrie. La fiecare dintre cele patru runde de extrageri vor fi 24 de câştigători: 20 de participanţi vor primi câte o mie de lei, trei se vor alege cu câte 10 mii de lei, iar premiul cel mare este de 50 de mii de lei.

"Noi cu mult drag am acceptat solicitările administraţiei raionului Taraclia de a ajuta şi impulsiona oamenii să se imunizeze. Avem multe proiecte care ţin de sănătatea oamenilor. Am donat aparate pentru ventilare artificială a plămânilor şi de asemenea am donat echipament de protecţie spitalelor din mai multe raioane din ţară. Astfel, înţelegem că este momentul potrivit pentru a ne implica şi în lupta cu COVID-19.", a spus Plamen Milanov, directorul NGM Company.



Prima extragere va avea loc vineri, 22 octombrie, la Taraclia şi va fi difuzată online. Autorităţile raionale speră ca astfel numărul celor care se vor vaccina va creşte simţitor.

Anterior, NGM Company s-a adresat Ministerului Sănătății cu iniţiativa de a organiza o loterie cu extrageri săptămânale pentru cei vaccinaţi la nivel naţional, dar propunerea a fost respinsă de autoritățile centrale. Loteriile de promovare a vaccinării împotriva COVID-19 se organizează în mai multe ţări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Federația Rusă şi România.