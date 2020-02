Loteria Națională vrea modificări la modul de impozitare a câştigurilor de pe piața pariurilor sportive din țară

Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei vrea modificări la modul de impozitare a câştigurilor de pe piața pariurilor sportive din țară. Astfel, compania a elaborat o serie de ajustări la legislație, care prevăd o taxare doar a câștigurilor, nu și a banilor pariaţi de jucători. Propunerea legislativă a fost expediată Agenției Proprietăți Publice, care urmează să fie redirecționată ministerului Finanțelor, pentru examinare.

Începând cu 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Fiscal, ce presupun impozitarea cu 12 la sută a câștigurilor din pariuri, loterie și jocuri de noroc.

"În cazul în care ai mizat o mie de lei și ai câștigat 1.100, având în vedere actualele prevederi ale Codului Fiscal, suma care urma să o primească persoana ca și câștig trecea puțin peste 960 de lei. Omul într-adevăr este în pierdere", a afirmat directorul exectutiv al S.A Loteria Națională a Moldovei, Nicolae Sandu.

Astfel, Loteria Națională a Moldovei solicită modificarea acestei prevederi astfel ca în urma pariurilor sportive și a jocurilor de noroc online să fie impozitat doar câștigul persoanei, nu și suma mizată de către acesta.

"Vom pierde atât noi ca Loteria Națională a Moldovei, pentru clienții noștri vor migra pe niște site-uri ilicite pe teritoriul țării noastre, cât și Republica Moldova sau bugetul nostru, care teoretic nu va încasa nici acele 12 la sută din câștiguri", a menţionat directorul exectutiv al S.A Loteria Națională a Moldovei, Nicolae Sandu.

Rezultatul aplicării acestei formule de impozitare, au făcut ca jucătorii moldoveni să migreze la site-urile ilegale, spun reprezentanţii Loteriei Naţionale, iar asta a dus la înregistrarea până acum a pierderilor de peste un milion de lei de către Loteria Națională a Moldovei și de zece ori mai mult în cazul partenerului privat al statului din domeniul dat. Astfel, de la 1 ianuarie curent, singurul site oficial de pariuri din Moldova, operat de stat, și-a sistat activitatea, în timp ce portalurile ilegale activează fără vreo restricție și fără să plătească impozite.

"Este vorba despre site-urile administrate, în mare parte, din jurisdicția off-shore, care nu plătesc niciun impozit în Republica Moldova și toți banii, care provin din pariuri făcute de jucătorii din Moldova, plec în aceste zone", a spus PR directorul companiei partenere, Alexandru Gîscă.

Am încercat să obținem o reacție de la directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice, Ghenadie Țepordei, referitor la propunerile înaintate de către Loteria Națională a Moldovei, dar acesta a spus că nu cunoaște despre această inițiativă și că ar urma să se documenteze. Totodată, am trimis și o solicitare la ministerul Finanțelor, pentru a afla dacă ar urma să fie examinate aceste propuneri, dar nu am primit încă un răspuns oficial.

Anul trecut Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei a achitat statului un impozit de aproape 17 milioane de lei.