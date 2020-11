LOTERIA NAŢIONALĂ SCHIMBĂ VIEŢI: Serghei Schiba de la Bălți a câştigat 777.777 lei

De Ziua Independenței, Serghei Schiba de la Bălți a devenit absolut independent din punct de vedere financiar! Bărbatul de 53 de ani a câștigat suma fabuloasă de 777 777 de lei cu ajutorul unui bilet de loterie. Câștigătorul are trei copii, trei nepoți și lucrează la o fabrică de cablaje pentru automobile. Cu banii câștigați, Serghei a făcut reparație în apartament, a procurat mobilier și electrocasnice noi."Am luat un televizor mai mare ca să vedem emisiunea dumneavoastră. Am schimbat tapetul, podeaua. Am schimbat puţin şi bucătăria avem mobilă nouă, aragaz, frigider nou. O parte din bani i-am dăruit copiilor mai mari, cei mai mici trăiesc încă cu noi. Ei singuri vor hotărî ce să facă cu ei."Marele norocos spune că aceşti bani l-au ajutat foarte mult fiindcă este mai încrezător în ziua de mâine şi poate să îşi susţină financiar şi rudele."Nimeni nu a crezut că am câştigat. Mă simt acum mult mai liber pentru era cam greu cu banii. Însă acum sunt măcar câțiva bani şi ştiu că pot să îi cheltuii pentru ce am nevoie."Până în prezent, Loteria Națională a oferit câștiguri în sumă de peste 546 de milioane de lei, iar 20 de moldoveni au devenit milionari cu acte în regulă.Show-ul Loteriei Naţionale poate fi urmărit la Publika TV în fiecare zi de sâmbătă, începând cu ora 20:00.