Loteria Națională nu are limite la împărțirea câștigurilor. O femeie din Bălți a câștigat 77777 de lei

Loteria Națională nu are limite la împărțirea câștigurilor. S-a convins de acest lucru şi Cristina Vârlan din Bălți. Anul trecut, femeia a participat la show-ul TV generos și a plecat acasă cu 5 mii de lei. Iar, în câteva luni, s-a ales cu suma strălucitoare de 77 777 de lei. După câştigul fabulos la Loteria Naţională, Cristina Vârlan spune că viaţa ei s-a schimbat radical.Femeia, în vârstă de 34 de ani, este casnică și educă trei copii. Totuşi, din banii primiţi, ea a făcut şi acte de binefacere."În primul rând, a fost un ajutor copiilor, câţiva copii grav bolnavi, adică au făcut un concert de binefacere, la care preţul era bunişor şi eu am procurat foarte multe bilete şi le-am repartizat la băbuţele de la mine din curte, s-au dus la un concert minunat."Din banii câştigaţi, femeia a mai făcut şi reparație în locuinţă."La copilaşii mei le-am făcut o cameră minunată, cum au dorit ei. Telefoane, odihnă la mare, vizită la rude pe care nu le-am văzut de mult, adică mi-am permis mai mult decât era până la câştig."De asemenea, ca orice femeie, Cristina și-a îndeplinit şi unele mofturi."Mi-am înnoit garderoba, mi-am cumpărat foarte multe rochii mai ales şi chiar ştiu cu care am să vin la următoarea emisiune la Dvs."Cristina Vârlan spune că este norocoasă la pătrat."Am fost dublu norocoasă. În mai am fost la emisiune, unde am participat şi câştigat 5 mii de lei. În iunie am câştigat 77 777 de lei."