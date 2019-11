Loteria Naţională lansează campania socială "Milionari în paşi". Ce trebuie să faci pentru a câștiga concursul

Mersul pe jos aduce multiple beneficii pentru sănătate, iar de curând, şi premii de valoare. Loteria Naţională lansează campania socială "Milionari în paşi", astfel, cei care îşi contabilizează paşii vor avea şansa să câştige pe parcursul a cinci săptămâni câteva brăţări fitness. Premiul cel mare este un ceas inteligent, de ultima generaţie, care va fi pus în joc, în ultima săptămână a campaniei.

Concursul începe luni, 11 noiembrie. Organizatorii vor extrage câte un câştigător, în fiecare zi de miercuri, pe parcursul a cinci săptămâni. Pentru a câştiga, participanţi trebuie să facă cât mai multă mişcare şi să-şi împartă reuşita cu organizatorii, prin intermediul reţelelor de socializare.

"Trebuie să faceţi print screen la aplicațiile de pe telefon, care monitorizează paşii şi kilometrii parcurşi. Aceste print screen-uri le plasaţi pe pagina de Facebook "Milionari în paşi" şi săptămânal, unul din moldovenii activi va primi în dar o brăţară inteligentă, iar la sfârşitul campaniei, vom extrage un ceas multisport", a spus MIRCEA MARCO-prezentatorul Loteriei Naţionale.



Organizatorii spun că proiectul "Milionarii în paşi" are drept scop promovarea unui mod activ de viaţă, iar posibilitatea de a câştiga câteva gadgeturi moderne va fi un motiv în plus pentru ca aceştia să meargă pe jos. Astfel, am putea soluţiona şi problema poluării în oraş, spun organizatorii.



"Noi foarte mult ne dorim să convingem toţi cetăţenii Republicii Moldova să participe la acest concurs, aşa cum noi considerăm că sportul este viaţa", a spus PLAMEN MILANOV, partenerul privat al Loteriei Naţionale a Moldovei.



Unul dintre ambasadorii proiectului este ultramaratonistul, Iulian Bercu. Sportivul îndeamnă oamenii să-i urmeze exemplu şi să renunţe la transport, în favoarea mersului de jos.



"Ideea de a lansa un proiect a apărut pe fundalul unui interes sporit a moldovenilor faţă de modul sănătos şi activ de viaţă. Prin parcuri vedem tot mai mulţi oameni care aleargă, care se plimbă cu bicicletele", a spus IULIAN BERCU-ultramaratonist.



Un milion de paşi timp de cinci săptămâni este un ţel uşor realizabil, spune maratonistul amator, Iurie Furtună. La cei 52 de ani, bărbatul aleargă zilnic şi şi-a stabilit un record propriu de 90 de kilometri. Bărbatul este încântat de posibilitatea de a fi premiat, pentru mişcare.



"Este o campanie foarte bună pentru a promova un mod activ de viaţă. Cei care nu duc un mod activ de viaţă au un serviciu mai mult legat de oficiu, deci ar fi bine dacă s-ar alătura la campanie", a spus IURIE FURTUNĂ, maratonist.



"Sunt emoţii pozitive, te debarasezi de stresul de zi cu zi, mai ales persoanele care trăiesc în oraş."



La concurs poate participa fiecare doritor, indiferent de distanţa parcursă. Câştigătorii vor fi extraşi aleatoriu, indiferent de numărul paşilor parcurşi.