Loteria Națională a oferit 100 de colete cu produse alimentare și a contribuit cu 50 de mii de lei la reparația școlii din satul Drujba

Oamenii din satul Drujba, raionul Ungheni, își amintesc cu groază de noaptea de 2 spre 3 august, când o furtună violentă a smuls zeci de acoperișuri, a făcut distrus culturile agricole și a doborât pomii din livezi."Ședeam în casă și s-o stins lumina și când a început o vijelie, o furtună, nici nu știu cum să spun. Bătea vântul tare, pietrele se auzeau, șiferul se auzea cum se răstoarnă. Șiferul cât e de mare, l-o învârtit și l-o înfipt în krîșă""N-am dormit deloc, la noi a fost salvarea, am chemat. Mi-a fost foarte rău, ne-am speriat. Iaca am 60 de ani, încă niciodată n-am văzut așa ceva. N-am văzut și nici n-am auzit."Furtuna a distrus și acoperișul școlii și bibliotecii din sat, amplasate în aceeași clădire. Tavanul instituției a început să se năruiască și în câteva zile arăta ca după bombardament."Pe zi ce trecerea, pe oră ce trecea, tot mai cădea și mai cădea. Urmează să găsim, să identificăm niște resurse materiale și financiare ca să facem înapoi.""Asta este sala unde noi facem toate activitățile, la 1 august trebuia să demareze tabăra de vară pentru copii, pe care noi o făceam de câțiva ani buni și vă dați seama că noi am amânat totul. "Informația despre pierderile suferite de localnici a ajuns la urechile partenerului privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive, care a oferit 100 de colete cu produse alimentare și a contribuit cu 50 de mii de lei la reparația școlii. Primarul comunei Hârcești, din care face parte satul Drujba, a ținut să mulțumească pentru ajutorul oferit."Apreciem faptul că sunteți prima companie care a venit în ajutor locuitorilor din satul Drujba și a instituției care necesită urgent renovare. Această donație din partea Loteriei Naționale este un ajutor substanțial, la moment, pentru locuitorii comunei, cât și pentru instituția dată."Donația oferită de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei din domeniul pariurilor sportive și loteriilor face parte din campania socială ”Alături de oameni”. Pe parcursul lunii august, 2100 de familii din 21 de sate vor primi pachete cu produse alimentare de primă necesitate. De un astfel de suport până acum au beneficiat peste 6 mii de familii.