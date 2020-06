Loteria Națională a dat start jocului TV "Bani la greu" de la PRIME. Cornelia Ştefăneţ şi Igor Cuciuc, concurenţii ediţiei

Show-ul a început cu multă adrenalină şi voie bună!''Jocul a fost foarte dinamic. Să ştiţi că m-au copleşit emoţiile când am luat primul x. Am fost foarte curios, ce se ascunde acolo sub diamante, poate se ascunde o sută de mii de lei, un milion. Cine ştie? Niciodată nu am avut noroc la jocurile de noroc. Dar ştiu, cumetrii mei se laudă că este pe bune, au câştiguri, le schimbă viaţa'', a spus interpretul, Igor Cuciuc.Cornelia Ștefăneț a trecut în a doua rundă. Interpreta a fost la un pas de a deschide al treilea simbol ”7 - Jackpot” și de a câștiga 1 milion de lei.''A fost foarte palpitant, adrenalină la maximum, îţi dai seama că faci o faptă frumoasă şi mai ales astăzi, de ziua internaţională a copiilor. La un moment dat, când am văzut că sunt doi de şapte, uite vine al treilea şi o să fie un milion. Simţeam că gata, zbor. Până la urmă este vorba de noroc'', a spus interpreta, Cornelia Ştefăneţ.Jocul "Bani la greu" va fi difuzat, toată luna iunie, de luni și până vineri, la 20:45, la Prime. În reluare, a doua zi, emisiunea poate fi urmărită, la Publika TV, cu începere de la 09:30 și la Canal 2, de la ora 12:00. Doritorii de juca pentru mai mult de un milion de lei pe seară trebuie să înregistreze orice tip de bilet pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777 ca să verifice dacă în ele sunt ''Participări la tragerea la sorţi pentru Jocurile TV''. Biletele cu acest câştig sunt incluse automat la tombola pentru emisiunea de a doua zi. Mai multe bilete înregistrate înseamnă şanse mai mari de a fi aleşi pentru jocul cu premii de peste un milion de lei.