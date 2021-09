Loteria Moldovei: Din 1 octombrie va fi deschisă o linie verde pentru persoanele care pot crea dependenţă la jocurile de noroc

Loteria Moldovei și partenerul său privat în domeniul pariurilor sportive își reconfirmă obligațiunile de a spori măsurile de promovare a jocului responsabil pentru a preveni eventualele afecţiuni de sănătate. Operatorii sunt gata, împreună cu autoritățile, să limiteze accesul persoanelor cu risc de dependență la jocurile de noroc, inclusiv pe site-uri ilegale care activează neautorizat pe teritoriul ţării noastre.

Anunţul a fost făcut în urma consultărilor publice, organizate la Parlament. Conducerea Loteriei Moldovei a anunţat că, din 1 octombrie, va fi deschisă o linie verde pentru persoanele care pot crea dependenţă la jocurile de noroc. La numărul de telefon 022-788-333 vor putea fi obținute informații despre consultații și terapii de prevenire a unei eventuale dependențe.

"Toate costurile pentru diagnosticare și tratamentul necesar vor fi acoperite de companie. Tot din 1 octombrie, informațiile despre jocul responsabil vor fi aplicate pe toate biletele de loterie si pe site-ul de jocuri online sau pariuri sportive. Directorul întreprinderii de stat "Loteria Naţională a Moldovei", Vadim Dermenji, susţine că "pe site-ul 7777.md sunt respectate toate măsurile de prevenire a accesului minorilor și există posibilitatea de restricționare pentru persoanele cu risc de dependență de jocuri de noroc".

"Cu totul altfel stau lucrurile în cazul site-urilor ilegale. Nu avem posibilitate să controlăm acest proces acolo și singura măsură pe care o poate lua statul pentru a proteja interesele, inclusiv sănătatea persoanelor cu dependență, este să blocheze accesul lor, dar și al minorilor pe aceste site-uri, precum și posibilitatea de a suplimenta conturile pe aceste platforme.", a precizat Vadim Dermenji.

Directorul NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naţionale în domeniul jocurilor de noroc şi pariurilor sportive, şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi suport Guvernului și Parlamentului.



"Domnul Alaiba are o abordare, noi avem alta. Noi nu credem că măsurile de interzicere trebuie să fie aplicate pentru a proteja sănătatea oamenilor. Credem că trebuie să investim în sănătatea oamenilor, în sport, în sprijin pentru spitale, în ajutor pentru oameni simpli.", a declarat Plamen Milanov, director NGM Company.



Deputatul PAS Dumitru Alaiba a recunoscut, în cadrul consultărilor publice, că jocurile de noroc sunt o problemă de ordin personal.



"Dependenţa asta e foarte complicat. Sunt istorii reale. Şi eu am fost expus la ele în trecutul meu, din anturajul meu au fost oamenii care într-adevăr au avut o problemă şi care au depăşit-o foarte greu.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.



Dumitru Alaiba şi-a convins încă patru colegi din fracţiunea PAS să semneze proiectul de lege, însă aceştia nici nu au venit la dezbaterile publice. Unii deputaţi au fugit de întrebările presei la acest subiect, iar alţii au recunoscut că nu au informaţii concrete prin care ar putea să justifice necesitatea acestei iniţiative.



"- Care sunt scopurile acestori modificări?

- Cred că ... chiar vă puteţi prevedea ... acolo unde este scris şi în nota informativă, exact acolo.", a declarat Marcela Nistor, deputat PAS.



" - Toată economia asta este bazată pe oamenii care sunt necăjiţi, care cred în minuni.

-Câte persoane au fost afectate?

-Nu am o cifră exactă, fiindcă nu calculăm câte persoane.", a declarat Victor Spînu, deputat PAS.



Dumitru Alaiba, autorul scandalosul proiect de lege privind interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc şi pariurile sportive, recunoaşte că nu deţine date oficiale, din care să reiasă necesitatea blocării accesului populaţiei la informaţia despre această modalitate de distracţie.



" Noi am căutat cât de cât psihologi care se ocupă de problema dată, noi am căutat cât de cât organizaţii care oferă asistenţa la oamenii vulnerabili şi asta măcar nu există. Şi dumneavoastră mă întrebaţi de statistici.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.



Potrivit NGM Company, statul ar putea pierde aproape jumătate de miliard de lei în următorii 10 ani, dacă proiectului propus de Alaiba va trece de Parlament. Iar Loteria Moldovei" susţine că interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc şi pariurile sportive autorizate va favoriza activitatea în Moldova a caselor de pariuri din străinătate, implicate în spălări de bani.