Loteria Moldovei continuă campania de susţinere financiară a veteranilor. 20 de persoane au primit câte 6 mii de lei

Loteria Moldovei continuă campania de susţinere financiară a veteranilor războiului de la Nistru. Încă 20 de persoane au primit câte 6 mii de lei. Majoritatea veteranilor spun că vor cheltui suma pentru a-şi plăti tratamentele medicale costisitoare. Un studiu făcut public anul trecut de IDIS Viitorul arată că până anul trecut, 30 la sută din soldaţii întorşi acasă din Războiul de la Nistru au murit.



Iurie Noroc a ajuns pe front în 1992, când avea doar 20 de ani. Tânăr poliţist pe atunci, războiul l-a schilodit. A făcut zeci de tratamente, timp în care s-a ales cu hepatită, virus care i-a afectat şi ficatul. Iurie Noroc spune că banii primiţi îi vor fi de mare ajutor.



"E binevenit, deoarece o să-mi pot cumpăra miere de mai, ceva din produse naturale care mi-ar întări un pic organismul", a spus veteranul de război, Iurie Noroc.



Victor Chilinciuc este şi el unul dintre beneficiari. A fost şi el rănit pe front şi s-a întors acasă fără un picior.



"Şi moral, şi psihic practic eram căzut. Dar datorită sprijinului rudelor, familiei, al prietenilor cu care am luptat, am fost susţinut foarte mult şi până în ziua de azi", a menţionat veteranul de război, Cavaler al Ordinului Ştefan cel Mare, Victor Chilinciuc.



"Îmi pare bine că am stat la temelia formării statului Republica Moldova. Eu după război am avut un insult, anevrism cerebral. Acestea sunt toate onorile pe care le-am primit de la război", a spus veteranul de război, Vasile Severin.



Pentru a-i identifica pe veteranii care au nevoie de ajutor, compania care a făcut actul de caritate a apelat la Uniunea Ofiţerilor.



"Noi cunoaştem că dintre acei membri care sunt la evidenţa noastră, avem peste două mii de veterani care au certificate de dizabilitate. Fără cuvinte, acest ajutor este unul necesar pentru veterani, pentru că ei trebuie să-şi cumpere zilnic medicamente", a comunicat vicepreşedintele Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova, Nicolae Macovei.



"Pe lângă faptul că ne dorim să aducem în Moldova un nou business, o nouă industrie, ne mai dorim şi să aducem şi practici europene. Acestea spun că toate companiile care au afaceri în domeniul social trebuie să se implice activ şi în problemele sociale ale ţării. Pentru noi asta înseamnă ajutor şi pentru veterani", a spus directorul companiei, Plamen Milanov.



Luna trecută, în cadrul aceluiaşi proiect au fost premiaţi alţi 20 de beneficiari. Veteranii de război primesc lunar o indemnizaţie de o sută de lei, iar cei care s-au întors de pe front invalizi - câte 500 de lei. Pe lângă asta, mai este adăugată o sumă de bani în funcţie de gradul militar. În ţara noastră, sunt peste 27 de mii de veterani ai conflictului armat de la Nistru, peste 8 500 - veterani ai războiului din Afganistan şi alţi 445 au luptat în alte state.