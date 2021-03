Los Angeles Lakers s-a întărit cu Andre Drummond, fostul jucător al grupării Cleveland Cavaliers

Cu un lot afectat de accidentări, Los Angeles Lakers, au găsit o soluție de urgență. Campioana din NBA s-a întărit cu Andre Drummond, fostul jucător al grupării Cleveland Cavaliers.Baschetbalistul de 27 de ani și-a cumpărat contractul de la "cavaleri", după ce a jucat doar 25 din 46 de meciuri în acest sezon și vine să-i ajute pe Lakers în absența starurilor LeBron James și Anthony Davis, care sunt accidentați.Andre Drummond a debutat în liga profesionistă nord-americană de baschet în 2012, în tricoul celor de la Detroit Pistons și a jucat la această formație până în februarie 2020, atunci când a ajuns la Cleveland Cavaliers.În sezonul curent, Drummond are o medie de 17,5 puncte, 13,5 recuperări și 2,5 assist-uri per meci. El a jucat în NBA All Star Game în 2016 și 2018.În tricoul echipei naționale a Statelor Unite, Drummond a devenit campion mondial în 2014.