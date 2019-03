LOCURI DE MUNCĂ LÂNGĂ CASĂ. Uzina de asfalt din Comrat va angaja peste 400 de muncitori

Embed:

Aproape 400 de locuri de muncă noi vor fi create în sudul ţării. Pe lângă angajările care vor fi făcute pentru construcţia drumului de ocolire a oraşului Comrat, compania turcească responsabilă de proiect a deschis în satul Bugeac şi o uzină de asfalt. La întreprindere au fost deja angajaţi aproximativ 60 de localnici.



În aceste zile, în laboratorul întreprinderii lucrările sunt în toi. Acolo sunt efectuate analizele solului pentru a începe construcţia drumului. Ivan Nazarenco are 24 de ani, dar deja a aflat ce înseamnă străinătatea. În prezent, el este în perioada de probă şi speră că va putea prinde un job acasă.



"Îmi place să lucrez cu utilajele, pe şantier, mi-e interesant. Avantajul este că voi lucra acasă, nu trebuie să plec peste hotare", a spus Ivan Nazarenco, locuitor al oraşului Comrat.



"Aceasta tehnică performantă va ieşi pe drum deja săptămâna viitoare. Până atunci administraţia întreprinderii trebuie să-şi găsească angajaţii calificaţi care vor putea lucra pe aceste utilaje."



Nicolai Panaitov din satul Congaz a lucrat 14 ani în Rusia. Acum câteva luni, a revenit în Moldova şi s-a angajat la întreprindere în funcţia de operator.



"Noi deja am examinat drumul şi am luat analiza solului pentru expertiză. M-am săturat să lucrez peste hotare, nu vedeam mult timp copiii. Aici condiţiile sunt foarte bune", a zis Nicolai Panaitov, locuitor al satului Kongaz.



Asfaltul va fi produs direct la uzina din Bugeac. Materia primă va fi adusă din Soroca şi Orhei.



"Asta este uzina unde se produce asfaltul. Capacitatea teoretică este 300 de tone pe oră. Acolo avem uzina mecanică, ce poate să prelucreze 600 de tone pe oră. În apropiere se află calea ferată, ceea ce ne oferă posibilitatea să transportăm materialele fără a pierde timp", a declarat Kenan Kose, reprezentantul companiei turceşti.



La întreprindere a fost deschisă o cantină, iar pentru cei care vor veni din alte localităţi au fost construite cămine.



"Am lucrat mult timp în Rusia, am avut utilajele noastre, le-am vândut şi m-am întors aici."



"Timp de 20 de ani am lucrat la Moscova, am decis să revenim. Am 13 nepoței, e timpul să stăm alături de ei, acasă."



Proiectul prevede construcţie a 18 de kilometri de drum de ocolire a orașului Comrat, dar şi construcţia drumului Porumbrei-Cimișlia, cu o lungime de 19 kilometri. Costul lucrărilor este de circa 59 de milioane de euro, banii oferiţi de Banca Europeană de Investiții. Lucrările vor fi finalizate în cel mult trei ani.