Locuri de muncă la Căușeni. Agenţii economici au primit subvenţii pentru angajare

Pandemia de COVID-19 a lăsat o amprentă puternică şi asupra forţei de muncă din ţara noastră. În raionul Căuşeni, numărul șomerilor s-a dublat, iar mai bine de jumătate din persoanele înregistrate la Direcția Ocuparea Forței de Muncă din oraş sunt tineri de până la 35 de ani fără experienţă profesională.

Luiza Mihăiluță are 22 de ani şi, după concediul de maternitate, i-a fost greu să se angajeze. Tânăra mai spune că, datorită Direcției Ocuparea Forței de Muncă din Căuşeni, a reuşit să găsească un post de muncă.



„M-am adresat la diferite companii, m-am uitat la anunţuri, dar nu mi-a reuşit nimic şi de aia am decis să mă adresez la agenţie. Încă un motiv de ce îmi găseam greu de muncă este că angajatorul se temea să angajeze tânără mămică.” ne-a comunicat Luiza Mihăiluță, locuitor al orașului Căușeni.



Acum, tânăra lucrează în calitate de vânzător consultant la un magazin din oraş şi spune că îi place foarte mult:



„Lucrez aici de cinci luni, îmi place colectivul, îmi place angajatorul. Are o atitudine faţă de colectiv foarte bună. Graficul orelor de muncă îmi convine.”



Datorită parteneriatului dintre Direcția Ocuparea Forței de Muncă şi Organizaţia Internațională a Muncii, mai mulţi angajatori au primit subvenţii de aproximativ 2200 de lei lunar pentru angajarea unui șomer.



"Direcţia colaborează cu agenţi economici din teritoriu şi au fost declarate locuri vacante de la începutul anului 118 locuri vacante, dar au fost plasaţi în câmpul muncii 208 de persoane.", a informat Vasile Cernat, şeful Direcției Ocuparea Forței de Muncă Căușeni.



Până la sfârșitul acestui an, Parteneriatul Local de Ocupare Căușeni va contribui la crearea a 145 de locuri de muncă, lansarea a 50 de afaceri și extinderea a 50 de întreprinderi. Parteneriatul Local de Ocupare este o inițiativă a Organizației Internaționale a Muncii care este implementată pe parcursul acestui an în raioanele Căușeni și Cantemir.