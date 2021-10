Locul din faţa bibliotecii din sat a devenit ring de box. Un poliţist de sector din Horodişte s-a luat la bătaie cu un grup de tineri

O scenă ruptă parcă din anii 90', în comuna Buda, raionul Călăraşi. Un poliţist de sector, care activează în satul Horodişte, s-a luat la bătaie cu un grup de tineri. Martorii incidentului susţin că totul a început după ce omului legii i s-ar fi părut că unul dintre băieţi l-a înjurat. Scenele din timpul încăierării au fost postate pe reţele de socializare din care se observă cum poliţistul de sector, Petru Chicu, se apropie de gaşca de tineri."Eu ţie ţi-am zis ? Când o să vin şi o să îţi spun ţie în faţă, atunci să vii. - Cui i-ai zis? Eu când o să vin să îţi spun în faţă, atunci! - Petea! "În clipe numărate, locul din faţa bibliotecii din sat s-a transformat într-un ring de box. Prietenii tânărului asupra căruia s-a năpustit Petru Chicu au sărit în apărare."Petrea! Petrea te rog! Petreaaaa!"Când a văzut că nu va putea face faţă grupului de tineri, poliţistul, care era înafara orelor de muncă, a tras un foc de armă în aer." Petrea te rog, nu, nu. Petrea te rog, te rog, nu! Sunaţi la 112. "Echipa noastră de filmare a discutat cu unul dintre participanţii la bătaie. Din motive de securitate, acesta a cerut să nu-i divulgăm identitatea.Tânărul susţine că lucrurile au fost mult mai grave decât s-a putut vedea în imaginile video."Unul dintre ai noştri s-a dus să de-a noroc cu dânsu. Dintre care tot unul de a nostru l-a numit pe prietenul nostru cu un cuvânt necenzurat, cum ne numim noi. Petrea a crezut că el. A ieşit din maşină cu arma în mână. A venit la noi. L-a apucat pe dânsu cu arma, pe băiatul cele. Îl ţinea cu mâna stângă de umăr. Cu mâna dreapta stătea cu arma îndreptată spre dânsu, la spate."Tânărul ne-a mai spus că, în timpul bătăii, poliţistul ar fi scăpat arma din mână, iar iubita acestuia ar fi luat-o de jos şi a pus-o în maşină."Am încercat să îl liniştim. Am văzut că nu. Am început să sărim la dânsu la bătaie. El când a văzut că el pe noi nu ne reuşeşte, a scos arma şi a împuşcat în sus. A luat cărtuşul şi l-a pus în buzunar, cu arma îndreptată spre noi. Apoi s-a suit în maşină şi a încercat să fugă. Noi ne-am pus în faţa maşinii şi el striga că ne calcă."Am vrut să aflăm şi versiune poliţistului, însă nu l-am găsit acasă. La telefon, acesta a refuzat să discute cu noi."Nu doresc să dau declaraţii pe cazul dat.", a declarat Petru Chicu, poliţist.Am încercat să discutăm despre incident şi cu oamenii din sat."Stăteam în casă, şi am auzit o împuşcătură, şi atât. Afară nu am ieşit, că eu mă tem.""Se aude gălăgie întodeauna sâmbătă, duminică. E straşnic, sigur este straşnic. Trebuie să fie cineva stăpân pe dânşii aici.""Băiatul s-a apărat, nu? Da deja nu ştiu de unde s-a luat, arma.- Corect a făcut, cum credeţi?- De armă, nu."Deocamdată nu este clar dacă arma din care a tras poliţistul era una de serviciu sau personală. Şeful secţiei Urmăre Penală a Inspectoratului de Poliţie Călăraşi, Veaceslav Verega, a refuzat să ne ofere detalii despre acest caz. Acesta ne-a spus doar că a fost pornit un proces penal, iar materialele au fost expediate la Procuratură.Inspectoratul General al Poliţiei a venit cu o reacţie abia la două zile de la incident, după ce cazul a apărut în presă. Într-un comunicat, IGP a precizat că examinează atât acțiunile polițistului, cât și ale tinerilor.Inspectoratul General al Poliției susţine că nu va tolera un asemenea comportament al angajaților, care prejudiciază imaginea instituției și a fiecărui polițist în parte.