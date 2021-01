Locuitorii unei străzi din Capitală sunt nemulţumiţi din cauza că anexele construite ilegal se înmulţesc, iar autorităţile nu intervin

Strada Nicolae Titulescu din sectorul Botanica al Capitalei abundă în anexe construite ilegal. Locuitorii din zonă susţin că au sesizat de mai multe ori autorităţile, însă, deocamdată, totul rămâne neschimbat. Astfel, cei care au apartamente la parter continuă să acapareze terenurile din fața geamurilor și să-şi amenajeze grădini şi locuri de agrement.Alina Toporovschi trăieşte de ani buni pe strada Nicolae Titulescu. Femeia spune că în ultima perioadă anexele construite ilegal s-au înmulţit."Gospodăria aceasta a fost instalată recent, pe 21 decembrie. Am semnalat Pretura Botanica, deci a fost cineva în teren, mi-au trimis şi poză făcută de ei, dar nimic nu s-a schimbat."Şi alţi oameni care locuiesc în preajmă spun că, într-adevăr, mulţi aşa-zişi "gospodarii" nu ezită să facă tot ce le trece prin cap."De ar fi ceva construit mai frumos, mai elegant ceva, aşa mă rog, dar aşa nu arată frumos.""Ele trebuie scoase, de lărgit drumul să treacă două maşini.""Au făcut tot ce au vrut, dar nu este estetic pentru oraş, cred eu. Totul trebuie să corespundă proiectelor arhitecturale. Dar ceea ce au făcut oamenii ... e ca în sat, înţelegeţi?"Pe de altă parte, unii proprietari ai apartamentelor de la parter ne-au spus că au toate actele în regulă, dar şi că au avut motive întemeiate pentru a instala un gard."Noi am fost nevoiţi să îngrădim pentru că treceau pe aici boschetarii şi îşi făceau nevoile la noi sub fereastră. Ne-au spus "aveţi dreptul ca trei metri de la balcon."Alţii, însă, recunosc că gardurile au fost instalate ilegal."-Domnişoară, ce vreţi de la mine? - V-am întrebat de ce aţi instalat acest gard ilegal. - V-am răspuns. - De ca l-aţi instalat? - Că am vrut. - De ce, dacă este ilegal? - Am vrut să-l instalez şi acum îl scot."Solicitată pentru o reacţie, pretorul sectorului Botanica,Diana Guba, ne-a declarat că a fost emisă o dispoziţie pentru evacuarea de urgenţă a tuturor construcţiilor ilegale."Deja este a doua dispoziţie. Noi le-am dat voie ca să evacueze desinestătător, dar dacă nu se vor lua măsuri, pretura va interveni.", a declarat Diana Guba, pretorul sectorului Botanica.Întrebată dacă a mers la faţa locului, Diana Guba a spus că marţi a discutat cu proprietarii, care i-au dat asigurări că se vor conforma.