Locuitorii satului Vulcăneşti vor plăti câte 9 lei pentru evacuarea deşeurilor. Unde vor fi direcţionaţi aceşti bani

Consiliul orăşenesc Vulcăneşti a aprobat la şedinţa din această săptămână taxa unică pentru evacuarea deşeurilor. Tariful lunar constituie 9 lei per persoană, transmite moldpres.md.

Introducerea acestei taxe locale a fost precedată de mai multe dezbateri publice, în cadrul cărora localnicii au susţinut decizia autorităţilor de a strânge impozite pentru sanitaţia oraşului.

Potrivit Primăriei Vulcăneşti, plățile vor fi acumulate la bugetul local, fiind folosite pentru evacuarea deşeurilor menajere din raza oraşului. Totodată, aceste mijloace vor fi direcţionate şi pentru deservirea cimitirelor orăşeneşti, parcurilor, lichidarea gunoiştilor stihinice.

Autorităţile oraşului Vulcăneşti afirmă că "vor face cât mai eficient procesul de evacuare a deşeurilor, mai ales că oamenii vor plăti pentru acesta”.

Primăria Vulcăneşti a asigurat că întreprinderea specializată se va ocupa de salubrizare cu tehnică şi containere.

"Pe toate străzile oraşului am plasat tomberoane şi containere. Chiar în această săptămână am hotărât să distribuim 15 containere şi în zona gării Vulcăneşti, iar datorită susţinerii Uniunii Europene am primit patru autospeciale noi pentru evacuarea deşeurilor", a menţionat Victor Petrioglu, primarul oraşului Vulcăneşti.