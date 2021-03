Locuitorii satului Ratuş, raionul Criuleni, se plâng de copacii bătrâni care repezintă un risc pentru gospodăriile și viețile lor

Zeci de locuitori din satul Ratuş, raionul Criuleni, amplasaţi pe marginea unui drum local. Luna trecută un plop imens a căzut chiar în ograda unui sătean."Eu eram în casă, am crezut că e cutremur. Când ies, iată copacul s-a dus tocmai încolo, tocmai în partea cealaltă şi i-a fărmat omului gardul.", a declarat Ghiril Guzun, locuitor al satului Ratuş.Deşi s-au adresat de nenumărate ori la Inspectoratul Ecologic de Stat, problema a rămas nerezolvată."Offf deja sunt ani întregi. Iată ce am primit răspuns în 2017, păi eu tot aştept. Ei numai vin ca să nu încălzească locurile probabil şi doar vin să însemne. Azi mâine, azi mâine şi iată ei tot cad şi cad.", a declarat Ghiril Guzun, locuitor al satului Ratuş.Chiril Guzun spune că stă zilnic cu frica în sân din cauza pericolului."Iată din 88 de când a fost, iată se vede că a fost tăiat şi l-a speriat. El de atunci este putred şi iată el deja cade, încă un vând din ăla ca în februarie şi el a plecat. O să fărâme truba de gaz, fărâmă gardul, poarta şi ajunge la stâlpul de lumină şi rămânem iarăşi fără de gaz şi fără de lumină."Localnicii au depus o petiţie către Inspectoratul Ecologic de Stat din raionul Străşeni, însă deşi au primit un răspuns că problema va fi rezolvată, copacii nu au mai fost tăiaţi"Rândul ăsta trebuie de tăiat, pentru că a căzut peste ţevi, şi la mine a căzut şi acolo de două ori deja, crengi. Am scris în colo în coace şi au fost de două ori, dar nicio măsură nu se ia.", a declarat Grigore Guzun, locuitor al satului Ratuş."Crengile se rup şi vin peste casă. Da el deja când dă un fel de miros din ăsta, nici nu poţi să respiri că te înăduşi, te îmbolnăveşti. Vreau să-i taie şi să pună ceva bun aici."Am încercat să aflăm atât de la Inspectoratul Ecologic de Stat din raionul Străşeni, cât şi de la Consiliul Raional Străşeni când va fi soluţionată această problemă, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.