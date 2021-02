Locuitorii satului, de unde au fost furate 16 cruci, cer dreptate pentru nelegiuirea comisă

Sunt indignaţi şi cer dreptate pentru nelegiuirea comisă. Vorbim de locuitorii satul Mărdăreuca din raionul Criuleni, unde mai multe cruci din cimitirul local au fost furate în plină noapte de către doi indivizi. Potrivit poliţiei, aceştia sunt locuitori ai satului Boşcana din acelaşi raion, iar în prezent sunt reţinuţi pentru 72 de ore.



"Ar trebui să fie pedepsiţi, dar cu mare necazuri, că au făcut de râs tot satul Boşcana cu aşa mizerie. Cât erau ei să primească pe crucile astea, pe 16 cruci?", a declarat Natalia Roşca.



"De la socrul meu şi de la soacra mea sunt amândouă alături şi crucile nu sunt. Ne-au sunat a doua zi şi m-am dus la poliţie şi ne-au spus că iată aşa şi aşa şi eu am venit chiar aici", a spus Gheorghe Rusu.



"Ei de-atâta şi au lucrat crucile astea ca să facă un ban de cheltuială, dar ce chiar din cimitir", spune Alexandru Orlov.



Cei doi suspecţi au fost prinşi de oamenii în timp ce descărcau crucile din remorca unui automobil. Aceștia şi-au recunoscut vina și au declarat poliţiştilor că voiau să facă un ban în plus.



"Am observat cum un automobil model ....se deplasa cu viteză şi părea suspect. A intrat pe un drum adiacent în satul Boşcana, raionul Criuleni, unde din motiv că a părut suspect ne-am apropiat şi am văzut că două persoane necunoscute descărcau dintr-o remorcă a mijlocului de transport, cruci", a spus subofiţerul IP Criuleni Daniel Panuş.



Şeful punctului de colectare a metalului din Hruşova spune însă că nu ar fi cumpărat crucile.



"Nu le primesc, eu numai când le văd mi-e frică. Nici bucăţele nu le primesc, dar nici întregi. Nu am deloc, puteţi să filmaţi că vă permit, eu categoric nu am", a declarat şeful bazei de metal din Hruşova, Valeriu Cenuşa.

În acest caz a fost pornită o cauză penală pentru profanarea mormintelor.



"De aproape 3 ani de zile este al doilea caz de acest gen, era vorba de un sigur mormânt care a fost profanat, aici e vorba de 16 morminte", a declarat procurorul-șef al Procuraturii raionului Criuleni, Petru Tofan.



Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi bărbați riscă până la trei ani de pușcărie.