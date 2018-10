Locuitorii regiunii transnistrene pot să circule deja cu automobilele lor în afara Republicii Moldova

Locuitorii regiunii transnistrene pot să circule deja cu automobilele lor în afara Republicii Moldova. Asta după ce la Tiraspol şi Râbniţa au început să fie perfectate numere de înmatriculare neutre. Presa locală a făcut un reportaj, în care povesteşte despre avantajele acestei decizii. Un post local de televiziune a filmat călătoria echipei cu o maşină cu plăcuţe neutre. Jurnaliştii au decis să viziteze România.



"Unii au rămas suprinşi de numerele noastre de înmatriculare neutre, unii chiar au fotografiat. Totuşi, am trecut toate procedurile de control fără probleme şi ne-am urmat calea. "



Echipa de filmare a rămas plăcut surpinsă de locurile pitoreşti ale României, dar şi de bucatele tradiţionale din ţara vecină.



" Ne-au adus un fel de mâncare tradiţional. Se numeşte "Tochitură". Brânza aici are un gust deosebit. "



În reportaj se arată că şi alţi locuitori ai regiunii aşteaptă cu nerăbdare să-şi perfecteze numere de înmatriculare neutre.



"Am fost plăcut surprins de această noutate, este foarte bine. Iurii deja a solicitat numere de înmatriculare neutre şi aşteaptă cu nerăbdare să aibă acces pe traseele internaţionale."



Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, susţine că este un număr foarte mare de solicitări, astfel capacitatea ghişeului Agenţiei Servicii Publice de la Tiraspol va fi sporită.



"De fapt, numărul angajaţilor la Tiraspol va creşte de la cinci la 12, iar la Râbniţa există şi vor exista trei persoane. Numărul persoanelor, care solicită astfel de servicii este în creştere, iar mai mult de 95 la sută dintre ele sunt persoanele care deţin buletin de identitate a Republicii Moldova", a spus vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic



Până acum, aproape 600 de maşini din regiunea transnistreană au fost înmatriculate la ghişeele Agenţiei Servicii Publice deschise, în septembrie, la Tiraspol şi Râbniţa. Alte peste 4.000 de persoane şi-au făcut programare pentru a obţine plăcuţe neutre.