Locuitorii orașului Strășeni şi alte trei sate din raion AU RĂMAS FĂRĂ APĂ. Oamenii, revoltaţi. Ce spun autorităţile

Locuitorii orașului Strășeni și din alte trei sate din raion deja a doua zi stau fără apă, după ce o conductă s-a defectat în 12 locuri. Localnicilor nu li s-a spus un termen când ar putea fi reparate ţevile.



A doua zi la rând, în satul Micăuți lucrează tractoare.



"Aici se captează apă din fântîni arteziene. Printr-o conductă sub presiune se pompează la 17 km până la regiunea satului Negrşeti unde avem 2 bazine, câte 6 mii de cuburi, adică 12 mii de cuburi. Din bazine apa alimentează oraşul Străşeni", a menţionat Constantin Costov, şeful "Apă-Canal Străşeni.



După această defecțiune, fără apă au rămas orașul Strășeni și satele Sireți, Roșcani și Micăuți.

"Aducem apă de la fântână, ne ducem la vreo 500 de metri de aici, cărăm apă că căldarea, cu butoiul", a spus un localnic.



Locuitorii satului Micăuți spun că astfel de defecțiuni au loc foarte des, mai ales în perioada estivală.



Autoritățile locale din satele prin care trece acest sistem de alimentare cu apă sunt nemulțumite de funcţionarii din Strășeni, care nu întreprind nimic pentru a rezolva problema țevilor defecte.



"Sunt şocat să văd pentru prima dată din 2011 primarul oraşului Străşeni la faţa locului. Fiindcă atâtea solicitări au fost până acum şi niciodată nu a fost să vadă ce se întâmplă", a afirmat Vasile Dolghi, primarul satului Micăuţi.



"Această problemă nu este de astăzi. Circa 40 procente din acestă porţiunea a fost reparată în perioada 2008-2009. Au fost alocate surse, peste 10 milioane de lei. Doar a unei porţiuni, în rest este un traseu care necesită reparaţie urgentă. Este riscul unei situaţii epidemiologice care poate să izbucnească în localitate", a subliniat Valentina Casian, primarul oraşului Străşeni.



Din cauza lipsei de apă, câteva grădinițe de copii din Strășeni au rămas azi închise. Oamenii sunt puși în situația să se descurce care cum poate.



Anul trecut, pentru reparația rețelei de apă din bugetul raional au fost oferite două milioane de lei.

"Pentru acest an am preconizati la fel 5 milioane, dimineaţă am fost anunţat că contractul a fost înregistrat la achiziţiile publice. De săptămâna viitoare deja începem schimbarea unei porţiuni de apeduct", a declarat Mihai popa, preşedintele raionului Străşeni.



Angajații serviciilor de intervenţie promit să finalizeze lucrările de reparație a rețelelor în această seară. Cu toate acestea, ei nu dau asigurări că sub presiunea apei nu vor apărea noi fisuri la conductă.