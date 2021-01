Locuitorii oraşului Edineţ sunt terorizaţi de maidanezi. Aceştia s-au înmulţit, iar oamenii se tem şi să iasă din case

Locuitorii oraşului Edineţ sunt terorizaţi de maidanezi. Aceştia s-au înmulţit în ultima perioadă, iar oamenii se tem şi să iasă din case.Elena Casapciuc a fost atacată de o haită de maidanezi acum trei săptămâni chiar pe strada principală din oraş."Erau mari. Credeam că vor trece pe lângă mine, dar i-am văzut că aleargă direct spre mine. M-am speriat şi m-am întors. Când m-am oprit, câinii m-au înconjurat. Doi s-au repezit la picioare. M-au muşcat de aici şi aici."Femeia a fost salvată de un şofer de microbuz. Acum urmează un tratament contra rabiei."La piciorul acesta am avut, cred, două muşcături. Am avut hematoame mari. Am avut mare noroc că eram în blugi. Am ridicat mâna sus şi atunci trecea microbuzul spre Chişinău. Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a oprit. Acum fac injecţii."Un localnic spune că din cauza animalelor agresive, îi este frică să lase copiii singuri."Ies înainte la copii la şcoală pentru că sunt câini şi pot să se năpustească asupra copiilor. Se întâmplă şi la maturi. Clar lucru, ar trebui să-i mai strângă.""E foarte straşnic. Noi mergem şi ne este frică. Ziua mai putem să-i ocolim, dar ne temem."Autorităţile locale spun că lunar cel puţin un om ajunge la spital muşcat de maidanezi. Edilii vor să construiască un adăpost pentru sterilizarea câinilor fără stăpân. Fonduri nu sunt însă, aşa că speră să primească bani de la Uniunea Europeană."Vrem să facem un azil pentru maidanezi lângă gunoiştea orăşenească. Doar că acest lucru necesită foarte mari cheltuieli. Este mai mult de jumătate de milion de euro pentru partea medicală şi cea de îngrijire a animalelor."Până când obţine finanţare europeană, Primăria Edineţ intenţionează să construiască un mic adăpost pentru 60 de câini. Decizia va fi luată de Consiliul Orăşenesc care trebuie să aloce fondurile. Primarul susţine că în Edineţ, ar fi pe străzi în jur de 70 de maidanezi.