Locuitorii oraşului Edineţ se plâng că apa este scumpă, dar ruginită

Apă scumpă, dar ruginită. Locuitorii oraşului Edineţ se plâng periodic, apa de la robinet este neagră şi plină de impurităţi. Asta în condiţiile în care la Edineţ este unul dintre cele mai mari tarife din ţară pentru serviciul de aprovizionare cu apă potabilă, 20 de lei pe metru cub.Într-un grup de pe o reţea de socializare, mai mulţi locuitori din Edineţ au postat fotografii şi înregistrări cu apa de la robinet. Într-un filmuleț apare un bebeluş pe care părinţii îl spală apă ruginită, pentru că nu au altă soluţie. Oamenii spun că s-au adresat de nenumărate ori autorităţilor, însă fără rezultat.Directorul "Apă Canal" Edineţ, Vitalie Sorocan, recunoaşte că apa are o calitate proastă, dar dă vina pe reţeaua foarte veche. El susţine că ar fi nevoie de investiții foarte mari."Noi am efectuat un studiu de fezabilitate, iar suma de care ar fi nevoie ca să schimbăm reţelele se ridică la 53 de milioane de euro. La ziua de azi noi nu suntem capabili.Acum, suntem în pregătirea unei cereri de finanţare pentru construcţia unei staţii de tratare a apelor.Noi avem staţie de tratare, dar ea nu funcţionează practic deloc."Primarul oraşului Edineţ e la curent cu problema, dar nu are o soluţie."În anumite perioade ale anului, apa e murdară, totul e legat cu bazinul de unde noi pompăm de la Prut."O altă problemă la Edineţ este mirosul urât, iar cauza ar fi tot compania locală "Apă-Canal". Întreprinderea are o staţie de stocare a apelor reziduale chiar lângă un iaz din localitate. Când se produc avarii, mizeria se scurge direct în iaz, ceea ce duce la moartea a sute de peşti şi la un miros insuportabil în tot oraşul."Canalizarea oraşului se revarsă în iazul "Moldovenesc". Produce un miros insuportabil şi se plâng toţi cetăţenii. S-a ajuns la aceea că mor animalele domestice. Piere şi tot peştele din acest iaz, uitaţi-vă ce se petrece.""Uitaţi-vă, el tot a pierit acest peşte. Este aruncat la mal!"Directorul "Apă-Canal" Edineţ susţine că e nevoie de sume importante pentru a schimba amplasamentul staţiei de stocare a apelor reziduale. Locuitorii din Edineţ achită plătesc pentru apa potabilă şi canalizare 37 de lei şi 40 de bani pe metru cub.