Locuitorii orașului Bălți, atacați de maidanezi şi şobolani. Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost muşcat de câine

În stradă sunt atacați de maidanezi, iar în scările de bloc, de șobolani. Li se întâmplă unor locuitori ai orașului Bălți. Oamenii spun că au obosit să ceară intervenția autorităților. În fiecare săptămână, în medie, cel puțin cinci oameni sunt mușcați de câinii fără stăpâni.

Igor Svetovoi a ajuns la spital în după-amiaza zilei de ieri, după ce a fost mușcat de un câine: "Curățam păpușoi când m-a atacat câinele. Câinele era foarte agresiv, nu puteam face nimic. Am mers la spital. – V-ați speriat? – Da! Din cauza mușcăturilor am pierdut mult sânge".



Anastasia Paleev a fost atacată de un șobolan în ascensorul blocului în care locuiește. Femeia nu a fost rănită, dar a tras o sperietură zdravănă: "Liftul s-a închis și el a rămas în interior. A țâșnit sub paltonul meu și mergea pe mine. Eu am oprit liftul, iar șobolanul a fugit. Am început să țip".



Situația îi nemulțumește și pe alți locuitori ai orașului:



"La noi, aici, este o fisură. Prin sistemul de evacuare a gunoiului aleargă șobolani foarte mari. Noi am scris o scrisoare colectivă gospodăria comunală. Ei trebuiau să întreprindă măsuri, însă nimic nu s-a făcut".



"Este ceva normal pentru om dacă șobolanii atacă? Ar trebuie să scoată mai des gunoi și să nu fac dezordine".



"Trebuie de luptat, de pus otravă. Trebuie ceva de făcut. Dacă o să nimeresc în apartament va fi groaznic".



"N-ar trebuie să se întâmple. O să luptăm cu șobolanii, să-i otrăvim, sunt slujbe speciale matincă care se ocupă cu asta".



Specialiștii de la Agenția pentru Sănătate Publică din Bălți spun că șobolani sunt în mai multe blocuri din oraș. Totuși, ei nu pot întreprinde nimic, pentru că lucrări de deratizare pot fi făcute doar la solicitarea autorităților locale.



"Noi vorbim de situația tehnică a blocului, blocuri problematice, unde fundația are fisuri, găuri. Iar la ferestrele pentru ventilare lipsesc sticlele și prin ele ușor acolo pătrund, câini, pisici și chiar șobolani", a declarat Ala Tetelea, specialist Agenția pentru Sănătate Publică Bălți.



Administrația întreprinderii municipale care gestionează peste 60 la sută dintre blocurile locative din oraș a refuzat să spună ce măsuri va lua pentru a soluționa problema. De la începutul acestui an, peste 300 de oameni au fost mușcați de maidanezi.