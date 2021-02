Locuitorii din Texas au primit facturi uriaşe la energia electrică. Procurorii au deschis o anchetă în acest caz

După ce au îngheţat în case zile în şir, zeci de locuitori din statul american Texas s-au pomenit cu facturile "umflate" la energia electrică. De vină ar fi furnizorul de curent, care stabileşte preţul de pe piaţa de electricitate, ceea ce ar fi dus la fluctuaţii uriaşe. Astfel, americanii care scoteau până acum cel mult 500 de dolari pe lună pentru lumină, au ajuns să achite sume exorbitante. Spre exemplu, un bărbat a primit o factură de 17 mii de dolari pentru energia electrică, deşi a încercat să o economisească.



"Am scos din priză frigiderele, am deconectat totul, absolut tot, inclusiv lumina. Efectiv, am încercat să stăm toţi într-o odaie şi să ne încălzim de la gaz", a spus un consumator.



Printr-un comunicat, reprezentanţii furnizorului de energie electrică au menţionat că preţurile au ajuns la un asemenea nivel după ce autorităţile din Texas au impus un preţ angro de 9 dolari pentru un kilowat, adică de aproape 300 de ori mai mare decât anterior. Procurorii au deschis o anchetă în acest caz.



Între timp, preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat stare de dezastru după ce Texasul a fost lovit de un val de ger, soldat cu moartea a 21 de oameni. Printre victime este şi un băieţel de 11 ani, care a îngheţat de frig în propria locuinţă. Familia copilului a dat în judecată furnizorul de electricitate şi cere despăgubiri de 100 de milioane de dolari. La sfârşitul săptămânii trecute, vremea s-a mai încălzit în Texas, însă oamenii s-au pomenit cu casele inundate.

Plus la asta, mii de localnici au rămas fără apă potabilă, aşa că au făcut cozi la punctele de distribuire a buteliilor gratuite.



Oamenii din Texas s-au îmbulzit şi în magazinele alimentare, unde au golit toate rafturile.



Frigul şi lipsa apei au afectat activitatea spitalelor mai mult decât pandemia de COVID-19. Mai mulţi medici au decis să doarmă serviciu, pentru că acasă nu au aveau nici căldură, nici apă.