Locuitorii din Taraclia şi-au pus tricolorul în piept pentru a marca Ziua Națională a României

Embed:

Locuitorii din satul Aluatu, raionul Taraclia, şi-au pus tricolorul în piept şi au venit la şcoala din localitate pentru a marca Ziua Națională a României. Elevii şi profesorii au pregătit un program artistic cu cântece şi dansuri, iar oaspeţii au adus haine, dulciuri şi o colecție de enciclopedii pentru a îmbogăţi biblioteca şcolii.



Gimnaziul-grădiniţă "Dimitrie Cantemir" este singura şcoală cu predare în limba română din raionul Taraclia.



"Noi am pregătit dansuri, cântece şi poezii. România este vecină cu ţara noastră şi vorbim în aceeași limbă."



"Toată viaţa mea conştientă am trăit că sunt român şi toată viaţa am trăită impusă să mă numesc altfel. Şi acum când am dreptul să mă manifest, pentru mine este o sărbătoare. "



"Suntem bucuroşi că avem oaspeţi. Noi suntem români şi e sărbătoare pentru toţi românii de pretutindeni. Unicul sat unde se vorbeşte limba română. Un sat cu un centru de cultură şi civilizaţie, care totul se vorbeşte în română", a spus , locuitorul satului Aluatu, Vasile Ţurcanu.



Vasile Ţurcanu locuieşte în Aluatu şi spune că a luptat întotdeauna pentru unirea celor două maluri ale Prutului.



"1 decembrie e ziua când ne-am unit toţi românii într-un singur stat. De când mă ştiu de mic copil noi sărbătorim 1 decembrie. Suntem români basarabeni, tot timpul am ştiut că suntem români şi părinţii mei se considerau români. Tot timpul am dus luptă pentru reîntregirea ţării", a spus președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Beliţchi.



Sărbătoarea a fot organizată la inițiativa liderului mișcării UNIREA-ODIP, Vlad Bilețchi, care a candidat independent în satul Aluatu la alegerile din 20 octombrie și a fost ales consilier cu un scor de aproape 38 la sută.



"Suntem prezenți în satul Aluatu din Taraclia, un sat cu o importanță deosebită pentru noi pentru că este purtătorul mesajului național românesc fiind unica școală cu predare în limba română în întreg raionul. Suntem aici să îi ajutăm pe copii să sărbătorească această zi, să o marcheze corespunzător. Am venit cu daruri pentru că o sărbătoare înseamnă în primul rând bună voință, fericire şi cadouri."



"Este o zi care ne face să ne reîntoarcem să studiem istoria să studiem prezentul şi să ne uităm cu speranță în viitor. Este o zi care ne reuneşte pe toţi , o zi în care conştientizăm că suntem o naţiune", a spus primarul satului Aluatu, Anatolie Bobici.



Anul trecut, Gimnaziul-grădiniță „Dimitrie Cantemir” a fost pe punctul să fie închis din cauză că imobilul era într-o stare deplorabilă, iar copiii nu aveau condiții elementare de studii. Unioniștii de la UNIREA-ODIP au lansat atunci o campanie de colectare de fonduri, iar cu banii adunați au reparat și dotat instituția de învățământ. Astfel, la 1 septembrie, elevii s-au întors într-o scoală renovată. Satul Aluatu are în jur de 800 de locuitori.

loading...