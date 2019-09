Locuitorii din Șipoteni, fără transport public. Pentru a ajunge în Capitală, oamenii parcurg şapte kilometri pe jos

Sunt nevoiți să meargă pe jos kilometri întregi sau să dea bani pe taximetre pentru a se deplasa spre Capitală sau spre alte localităţi. Este vorba despre locuitorii satului Şipoteni din raionul Hâncești, care de un an de zile au rămas fără transport public.

Până la şoseaua principală de unde pot lua un microbuz sau o maşină de ocazie sunt 7 kilometri, drum pe care oamenii îl parcurg pe jos.



”Noi nu avem rutieră în sat. Pot să stau un ceas sau poate să stau și două, până mă ia cineva de aici din sat. Da, chiar e greu. Umblu când într-o mașină, când în alta.”



”Foarte greu de ieșit din sat. Mai ales când ninge, când plouă, ieși până îți cade o mașină.”



Maria Untu, de 65 de ani, aşteaptă o maşină de ocazie în staţia din sat.



”Dacă vreau să mă duc la Chișinău eu vin de la ora 5 aici și stau. Stau și două și trei ore până îmi cade ceva. Vă spun foarte greu. Noi primim o pensie mizerabilă, mai plătim pe transport și pe ceea ce mai cumpăr, cu ce mai rămân? Cu nimic”, a declarat Maria Untu, locuitoare.



Cel mai greu este la întoarcere, iar oamenii spun că de multe ori vin pe jos. Drumul cel mai scurt este prin pădure.



”Când să vii înapoi, e mai greu, fiindcă și două și trei ore stăm la Stolniceni. Deseori pe jos. Chiar mergem pe de-a dreptul, prin pădure sunt patru kilometri și venim pe jos. Dacă s-o luăm prin împrejur, sunt șapte.”



”Nu avem rutieră. Nu-i la timp. Noi venim cu mașina de ocazie. Trebuie să ne rugăm. Mulți ne refuză și nu vor să ne ia.”



Deseori, șoferul primăriei este singura salvare pentru localnici.



”Noi suntem aceștia de serviciu, cu mașina primăriei, mai ducem pasagerii până la Stolniceni. Deseori. Iaca luni, joi și duminica ne mai roagă și îi ducem până la Stolniceni", a declarat Dumitru Railean, șofer.



Primarul satului spune că serviciul de transport public a fost sistat din cauza numeroaselor probleme cu şoferii.



”Grafic exact aveau numai pe hârtie, dar așa regulat ca să vină, nu a fost. Când veneau, când nu veneau. Nenumărate ori m-am adresat la conducerea raionului Hâncești. Am participat împreună cu consilierii locali la diferite comisii de transport, dar întrebarea rămâne până când pe vechi."



Am încercat să luam o reacție de la Consiliul Raional Hâncești, însă nu ne-a răspuns nimeni. În satul Șipoteni din raionul Hâncești locuiesc circa o mie de oameni.