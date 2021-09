Locuitorii din satul Munteni, Cimişlia, au propriul monument al lui Ştefan Cel Mare. Cui aparţine ideea şi ce spun oamenii

Locuitorii din satul Munteni, raionul Cimişlia, au propriul monument al lui Ştefan Cel Mare. Ideea de a-l edifica i-a venit unui localnic, care a găsit un sculptor şi şi-a asumat singur toate cheltuielile. Monumentul a fost făcut din beton şi are o înălţime de peste doi metri. Acesta este o copie a monumentului lui Ştefan Cel Mare şi Sfânt din Centrul Capitalei. La inaugurare au venit toţi sătenii din Munteni, dar şi din satele vecine. Sculptura a fost sfinţită de preotul din localitate.Andrei Vicol este localnicul care a decis să dea o nouă viaţă localităţii. Bărbatul povesteşte că nu aveau nicio atracţie turistică în sat, aşa că s-a gândit să înceapă cu un monument, apoi cu amenjarea unui scuar. El a găsit un sculptor, i-a spus cum îşi doreşte să arate statuia domnitorului, iar lucrările au durat jumătate de an."Aici în acest loc era totul pârloagă, i-am dat ideea primarului să îmi permită să fac un mic parc, să sădesc copaci. Şi am sădit nişte tei, după asta mă uitam că parcă ceva nu ajunge, atunci m-am gândit să cer permisiunea de a face un monument, eu am propus să-l facem pe Ştefan Cel Mare.", a declarat Andrei Vicol, locuitor al satului Munteni, Cimişlia.Sculptorul Ion Oleinic a acceptat provocarea şi a făcut monumentul."L-am sculptat la Chişinău, am o mică încăpere care serveşte drept atelier, practic în condiţii de casă l-am făcut. Cel mai greu mi-a fost faptul că n-am avut nicio imagine, am lucrat practic intuitiv, dar totuşi a ieşit ceva frumos."Localnici au contribuit şi ei cum au putut, unii cu bani, iar alţii cu o mână de ajutor la amenajarea scuarului. Acum, ei sunt mândri de cele făcute împreună."E foarte frumos ce a ieşit, nu a fost niciodată aşa ceva la noi în sat. Acum s-a străduit şi a făcut multe şi frumos pentru sat. Vom avea grijă, vom mai pune şi flori, vom face mereu curat."Monumentul a fost ridicat pe un teren care aparţine Primăriei, aşa că ultimul cuvânt de spus l-au avut consilierii locali, care au decis să autorizeze construcţia."Cândva, acest teren era lăsat de izbelişte, acum a fost amenajat un mic scuar, vor fi şi tei, vom sădi şi alte specii, vom pune bănci, ca atunci când oamenii vor veni să vadă şi monumentul, să se poată şi odihni aici.", a declarat , Gheorghe Bordeianu, primarul localităţii.În total, în satul Munteni din raionul Cimişlia locuiesc în jur de 500 de oameni.