Locuitorii din New Orleans s-au baricadat în spaţii închise în aşteptarea furtunii tropicale Barry

scrie agerpres.ro. Autorităţile au recomandat cetăţenilor să se pună la adăpost în spaţii sigure şi să îşi facă provizii.Numeroase persoane din New Orleans au ales să părăsească oraşul, reprezentanţii din turism raportând vineri un exod brusc al vizitatorilor din această zonă.Furtuna tropicală, însoţită de vânturi susţinute, cu viteze de 100 kilometri la oră, ar urma să se transforme în uragan cu puţin timp înainte de a atinge, sâmbătă dimineaţă, zona de uscat din Louisiana, la sud-vest de New Orleans, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie.Meteorologii au emis avertizări şi au prognozat ploi torenţiale care ar putea atinge 60 de centimetri în unele locuri, ceea ce ar declanşa producerea de inundaţii grave pe măsură ce furtuna se va deplasa spre nord din Golful Mexic.Platformele petroliere şi de extracţie a gazelor Golful Mexic şi-au redus producţia cu aproape 60%.Preşedintele american Donald Trump a declarat joi seară starea de urgenţă, din cauza apropierii furtunii tropicale Barry de coasta statului Louisiana. Declararea unei catastrofe naturale la nivel naţional, decisă de preşedinte, permite participarea la intervenţii a agenţiilor federale, la cererea guvernatorului Louisianei, John Bel Edwards.Edwards a decretat starea de urgenţă la nivelul statului şi a ordonat evacuarea unor zone de coastă.New Orleans este extrem de expus şi a mai fost devastat în 2005 de uraganul Katrina, ale cărui urme încă se mai văd. În timpul uraganului Katrina, de categoria 5, digurile s-au rupt sub presiunea apei şi oraşul a fost inundat în proporţie de 80%. Bilanţul final al catastrofei a fost de peste 1.800 de morţi.