Locuitorii din Durlești, REVOLTAȚI. Aceștia stau cu gunoiul în curtea blocului mai bine de o săptămână

Gunoiul din curtea unui bloc de pe strada Tudor Vladimirescu din oraşul Durleşti, municipiul Chişinău, nu este evacuat mai bine de o săptămână, iar situaţia se repetă periodic de un an. Locatarii se plâng de miros insuportabil, iar părinţilor le este frică să-şi lase copiii pe terenul de joacă, deoarece în preajma pubelelor mişună şobolani şi câini vagabonzi.



"Ne deranjează mirosul, gunoiul nu este luat la timp. Plătim, dar luat nu îl iau la timp. Sunt pe aici şi câini ,şi muşte, şi vrei..şobolani. Am doi copii, ieșim la joacă și miroase."



Locatarii spun că achită lunar pentru serviciul de salubrizare câte 10 lei.



"De sâmbătă stau aşa pline tomberoanele. Nimeni nu are de gând să ne rezolve problema. Am sunat de mai multe ori la asociaţie şi nimeni nu ne răspunde."



Administratorul blocului dă vina însă pe actuala companie privată de salubrizare, care ar refuza să intre în curtea blocului din cauza drumului deteriorat.



"Problema este în compania care evacuează gunoiul. Eu încerc acum să rezolv această problemă cu ei", a declarat Maxim Roznovat, administrator de bloc.



Oamenii mai spun că cele două containere pentru deşeuri sunt puţine pentru 120 de apartamente din bloc.



"Noi nu suntem nepăsători, dar suntem nevoiţi să lăsăm gunoiul pe jos pentru că nu avem unde în altă parte."



Contactat telefonic, primarul orașului Durlești, Eleonora Şaran, a declarat că nu cunoaște despre această problemă și că primăria nu poartă nicio responsabilitate în acest caz.



"Toate pretențiile la firmă. În contract sunt scrise toate condițiile de evacuarea a deșeurilor", a menționat Eleonora Şaran, primarul orașului.



Reprezentanţii companiei private de salubrizare, care deserveşte blocul respectiv, nu au răspuns la telefon pentru a comenta situaţia.