Locuitorii din Durlești, fără transport public. Un grup de oameni au mers la Primărie să ceară socoteală

Sătui de promisiuni deșarte, un grup de locuitori a mers în fața primăriei Durlești pentru a cere socoteală administrației:"Autoritățile se fac a nu vedea și nu a auzi. Tot promit. Este o problemă că nici măcar nimeni nu se gândește să pună cap la cap graficul de la troleibuz și autobuz"."Punctele strategice noi le avem în deal. Acolo este grădinița, policlinica și școala. Deci, toți pensionarii, gravidele, mamele cu copilașii de mână dimineața trebuie să se ridice pe jos"."Stăm cu copiii în ploaie, în vânt, răcesc și nimeni nu ne aude".Viceprimarul localității ne-a spus că, în prezent, în Durlești sunt doar două autobuze pe un itinerar și troleibuzele de pe două linii. Potrivit lui, o soluție ar fi ca să fie puse pe linie mai multe vehicule. În acest sens, ei au făcut mai multe demersuri către Primăria Chișinău, care se face responsabilă de acest lucru."Soluția este una: se majorează tariful de către Consiliul Municipal Chișinău pentru transportatorii privați sau se intervine la nivel de transport cu capacitate mare", a declarat Victor Morgoci, viceprimarul orașului Durlești.Totodată, o parte din orașul Durlești a rămas fără transport din cauza că administratorii care gestioneaza microbuzele de linie au refuzat să mai circule. Primăria a venit cu soluția de a pune două mmicrobuze locale, însă, până acum, nimeni nu a dat curs licitației."Noi am fondat rutele. Noi am făcut itinerarul. Noi le-am aprobat și le-am scos pe tavă la licitație. Nu a aplicat nimeni. De două ori am aplicat și repetat", a spus viceprimarul orașului Durlești.La telefon, șeful adjunct al Direcției Transport al Capitalei, Lilian Copaci, ne-a spus că știe despre această problemă, însă, în prezent, primăria nu dispune de mai multe unități de transport și caută soluții. În orașul Durlești locuiesc peste 15 mii de oameni.