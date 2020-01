Locuitorii din Cimişeni, care s-au implicat activ în dezvoltarea şi promovarea satului, au primit distincţia Omul Anului

Mai mulţi locuitori ai satului Cimişeni, raionul Criuleni, care s-au implicat activ în dezvoltarea şi promovarea satului de baştină au primit drept recompensă distincţia "Omul Anului". Majoritatea celor premiaţi au lucrat la ridicarea unei construcţii inedite la intrarea în localitate. Proiectul aparţine unui sătean.



"A fost un vis, am fost mulţi ani plecat din ţară. 17 ani am fost în Spania, m-am întors cu lucrul pe care îl făceam în Spania, în Moldova. Proiectul l-am făcut eu singur, tot mă ocup cu construcţia. Sunt mândru că m-am născut în satul acesta, mândru în toate, de aici mi s-a pornit viaţa", a declarat Veaceslav Nacu, locuitor al satului Cimişeni.



Alături de Veaceslav au muncit zece persoane, printre care şi tatăl tânărului.



"El mi-a arătat macheta cam cu va fi, coloanele din mijloc el le toarnă singur, are toate agregatele. În luna iulie am pornit lucrul. La sfârşitul lunii august s-a încheiat lucrul nostru, s-a făcut totul frumos", a explicat Mihai Nacu, locuitor al satului Cimişeni.



Printre locuitorii de onoare ai satului Cimişeni se numără şi Mihail şi Maria Scutelnic. Cuplul are o căsnicie de 60 de ani.



"Cum a fost? Pe unde greu, pe unde uşor, am trecut cu răbdare, cu înţelepciune. A fost şi scârbă şi jale. - Câţi copii aveţi împreună? - Trei copii. - Câţi nepoţi aveţi? - şase nepoţi şi doi strănepoţi", a spus Maria Scutelnic, locuitoare a satului Cimişeni.



Iar Nina Dicusar este cel mai longeviv localnic al satului Cimişeni. Femeia de 92 de ani nu are o reţetă secretă pentru viaţa lungă.



"Am crescut patru fete, le-am făcut gospodine, am lucrat pentru ele tare mult. Cât de mult am mai lucrat pe lume, singură nu înţeleg cum am ajuns până acum, dar am ajuns. Am lucrat şi în construcţie, şi la prăşit, şi la săpat, şi la curățat vie, şi la tot felul de lucru", a declarat Nina Dicusar.



Evenimentul "Omul Anului" din Cimişeni a ajuns la cea de a doua ediţie.